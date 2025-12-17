Educació
1,6 milions d’euros en beques per al curs 2025-2026
Els ajuts beneficiaran a més de 1.200 estudiants
El Govern d'Andorra ha aprovat una primera partida de gairebé 1,6 milions d’euros per a beques d’estudi del curs 2025-2026, amb l’objectiu de millorar el poder adquisitiu de les famílies i garantir l’accés a l’educació. Els ajuts cobriran 1.251 alumnes dels tres sistemes educatius, tant dins com fora del país, tal com ha informat el ministre portaveu, Guillem Casal, en roda de premsa posterior al consell de ministres.
La partida més gran, 977.817 euros, es destina als estudis obligatoris. L'executiu també destina gairebé 749.000 euros en beques de menjador, prop de 196.000 per material escolar, més de 33.000 per al transport i altres imports menors per desplaçaments, residència i matrícula. La resta, uns 594.000 euros, cobreixen estudis superiors a l’estranger, a Andorra o a distància, beneficiant 268 alumnes. També s’han atorgat 13.500 euros als 12 estudiants guardonats amb els Premis Nacionals a l’Estudi.
El centre de recuperació de fauna de Canillo costarà 1 milió
El nou Centre de Recuperació de Fauna es construirà a Canillo, prop del pont de Molleres, amb un pressupost de 962.866,80 euros i un termini d’execució de deu mesos, ha exposat Casal. El projecte, declarat d’interès nacional, permetrà traslladar l’actual centre de Santa Coloma a unes instal·lacions modernes i funcionals que inclouran una zona hospitalària amb quiròfan, UVI, sales de tractament i quarantena, així com tancats específics per a mamífers i ocells. El nou equipament també acollirà tasques del Pla de Vigilància Sanitària de la Fauna, com mostrejos i analítiques, i garantirà una millor atenció a les espècies ferides o recuperades abans del seu retorn al medi natural.
Obres a l'edifici annex del centre de protecció caní
El consell de ministres ha adjudicat definitivament per 122.083,38 euros les obres de reforma de l’edifici administratiu annex al centre de protecció caní, amb l’objectiu de millorar-ne la funcionalitat i el confort per al personal i els voluntaris. Les obres inclouen la creació d’una nova zona de recepció, un consultori veterinari independent, una zona d’office amb vestuaris i una sala de neteja prèvia a la zona de cures. Aquesta actuació dona continuïtat a les millores recents a les instal·lacions dels animals i no afectarà el funcionament habitual del centre durant el període d’execució, ha apuntat Casal.
Obres a l'església de Sant Martí de la Cotinada
El Govern d'Andorra ha adjudicat per 372.421,86 euros les obres de conservació i millora de la il·luminació arquitectònica de l’església de Sant Martí de la Cortinada, en el marc del Pla Estratègic de la Cultura 2030 i com a part de la candidatura transnacional del romànic andorrà a patrimoni mundial de la UNESCO. Els treballs, que es duran a terme en dues fases i començaran el primer trimestre del 2026, inclouen millores al sistema de drenatge, repintat interior, reparació d’esquerdes, renovació de la instal·lació elèctrica i il·luminació, així com la substitució de la coberta. Paral·lelament, s’estan restaurant els béns mobles de l’església, que es reposaran un cop acabades les obres.
Nomenats 9 nous agents de policia en formació
El consell de ministres ha nomenat nou agents de policia en període de formació, que se sumaran a les 15 places convocades recentment i permetran incorporar 24 nous efectius al cos. Tal com s'havia anunciat prèviament, amb aquest reforç, el Govern d'Andorra vol donar resposta a les mesures per combatre el contraban de tabac i millorar la seguretat al Pas de la Casa, on es preveu destinar un grup fix de vigilància. Els agents iniciaran una formació de nou mesos i es preveu que s’incorporin al cos en període de prova a finals del 2026.
NACIONAL
Convocades 15 places de policia per reforçar la seguretat al Pas
Redacció