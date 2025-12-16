Cinema
L’andorrana Désirée Guirao és nominada als Gaudí pel vestuari de la pel·lícula Sorda
La gala se celebrarà el 8 de febrer de 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona
La dissenyadora de vestuari andorrana Désirée Guirao ha estat nominada als XVIII Premis Gaudí en la categoria de Millor vestuari, juntament amb Angélica Muñoz, pel seu treball a la pel·lícula Sorda, escrita i dirigida per Eva Libertad. El film, protagonitzat per Miriam Garlo i Álvaro Cervantes, ha obtingut un total de deu nominacions.
Amb una trajectòria sòlida dins el sector audiovisual, Guirao es va iniciar com a ajudant de vestuari a El Orfanato (2007), de J.A. Bayona, i ha treballat en produccions com Red Lights (2012), amb Robert De Niro i Sigourney Weaver, Vulcania (2015) i La hija de un ladrón (2019). En televisió, destaca la seva col·laboració a la sèrie Maricón Perdido i, en publicitat, ha treballat per marques com Nike, Coca-Cola, San Miguel i Heineken.
Guirao també ha mantingut una vinculació amb la cultura andorrana, participant com a jurat al Festival Ull Nu.
La gala dels Premis Gaudí se celebrarà el 8 de febrer de 2026 al Gran Teatre del Liceu de Barcelona.