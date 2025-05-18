Cultura
'El jardí del diable' de Pol Rebaque, millor curtmetratge del Festival Ull Nu
Es van presentar a concurs més de 700 obres
'El jardí del diable', de Pol Rebaque ha estat el gran triomfador de la 12a edició del Festival Ull Nu, amb el premi al millor curtmetratge i millor direcció, que s'ha endut un import econòmic de 1.500 euros, i un altre de 1.000 pel Premi Fòrum a la millor direcció. Durant aquest diumenge s'ha celebrat al Centre de Congressos d'Andorra la Vella, on s'ha premiat, entre més de 700 obres, amb 1.000 euros el curt 'Maleza', de Carina Pierro. El premi a millor guió se l'ha endut 'Blava Terra', de Marine Auclair, i 'Le chat, le renard et le loup', d'Aurore Muller s'ha endut un accèssit.
El millor curtmetratge de salut ha estat 'Els buits', de Sofia Esteve, Isa Luengo i Marina Freixa. Aquest premi és una nova incorporació al cartell de l'Ull Nu, patrocinat pel ministeri de Salut amb 500 euros. A més, també s'ha emportat el premi Arxiu Nacional d'Andorra de la Preservació de la memòria històrica, amb una dotació de 1.000 euros. 'Arenillas' de Marta Marín ha guanyat 1.000 euros, amb el guardó al millor muntatge, un premi patrocinat pel Govern.
Els premis ULL NU LAB de guió en català, dotats amb 500 euros cadascun, han estat per a 'Petó de teatre', de Valèria Cuní i 'Benvinguts a dolços somnis', d'Anna Bermejo i Eunice Escamilla. El premi del públic ha estat pel cu rtmetratge andorrà de ficció 'La dama blanca', de David Haro i Gerard Navalón.