Justícia
Corts estudia l’extradició d’un resident reclamat per Espanya per delictes sexuals
La defensa de l’acusat s’oposa al lliurament i demana que compleixi la condemna a Andorra per motius de salut mental i arrelament familiar
El Tribunal de Corts ha celebrat la primera vista del procediment d’extradició contra un home espanyol, reclamat per l’Audiència de Sevilla perquè compleixi una condemna de tres anys de presó per delictes d’agressió i abús sexual a les filles adoptives comesos al 2015.
La Fiscalia ha considerat que la sol·licitud compleix els requisits formals de la llei d’extradició i ha remarcat que l’acusat “no tenia la nacionalitat andorrana en el moment dels fets”. Per la seva banda, l’advocada de la defensa s’ha oposat a l’extradició i ha exposat la situació personal i mèdica de l’acusat, que va residir a Andorra a partir del 2019 i pateix trastorn de l’espectre autista, depressió diagnosticada i ha protagonitzat temptatives de suïcidi, fet que ha comportat mesures cautelars i seguiment psiquiàtric.
L’advocada ha subratllat que l’acusat no era conscient de les conseqüències de la sentència que va signar a Espanya a causa del seu estat mental i ha demanat que pugui complir la condemna a Andorra, on té arrelament familiar. També ha al·legat la greu afectació emocional derivada de la mort del seu fill biològic, el passat 1 de desembre, trobat al domicili de la mare biològica, uns fets que s’investiguen als jutjats d’Utrera.
NACIONAL
Redacció
L’acusat ha afirmat durant la vista que considera Andorra el seu país i ha assegurat que una extradició “tindria un impacte irreversible en la seva salut mental i en la seva vida personal”. El Tribunal de Corts ha deixat el cas vist per a sentència.