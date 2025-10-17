ESTADÍSTICA
La població arriba fins a 88.649 habitants, establint un rècord històric
La població resident continua creixent i ha arribat a 88.649 persones a 30 de setembre del 2025, segons Estadística. Això representa un increment del 2,4% respecte del mateix període de l’any passat, amb 2.109 nous residents.
El creixement més destacat torna a venir de les nacionalitats sud-americanes, especialment els colombians (+370, fins a 1.607), peruans (+208, fins a 953) i argentins (+155, fins a 3.308). El nombre d’andorrans només augmenta un 0,9%, fins als 39.729, i el col·lectiu portuguès continua a la baixa amb 113 residents menys (-1,3%). Entre els europeus, els espanyols pugen un 2% (gairebé 21.000 persones en total) i els francesos sumen 234 nous habitants (4.049). La població també s’envelleix: els menors de 15 anys baixen un 1,4% (9.697), mentre que el grup de persones en edat de jubilació creix un 5,1% (13.945). Les persones d’entre 15 i 64 anys representen el 73,3% del total.