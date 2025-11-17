Estadística
El salari medià al setembre és de 2.140 euros
El nombre d'assalariats se situa en 44.233 persones
El salari medià avançat del setembre se situa en 2.139, 63 euros, segons indiquen les dades del departament d'Estadística aquest dilluns, la qual cosa suposa un increment del 4% respecte al mes de setembre avançat del 2024.
La xifra d'assalariats, també creix, ho fa fins a les 44.323 persones, la qual cosa suposa un increment del 2,8% respecte al mateix mes de l'any anterior. La que ha experimentat una tendència més a l'alça, però, ha estat la massa salarial, que ha augmentat més de 7,4 milions d'euros, passant de 108 milions el setembre de 2024, a 115, al novè mes d'enguany, i això suposa una variació positiva de quasi un 7%. El salari mitjà avançat, tampoc es queda enrere, ja que els andorrans han cobrat 100 euros més que l'any passat.
Els sectors amb majors increments del salari medià són el de les llars amb personal domèstic, que ha pujat un 8,5% i el de les activitats sanitàries i serveis socials, amb un 6,5%, mentre que l’únic sector amb un lleuger descens és el de producció i distribució d’energia elèctrica, gas i aigua.
L’interval salarial més freqüent continua situant-se entre 1.700 i 1.800 euros, on es concentra el 5,5% dels treballadors. Les dades confirmen la tendència positiva del mercat laboral andorrà, amb creixement de l’ocupació i dels salaris en la majoria de sectors.
