Estadística
El nombre d'aturats baixa a 224 inscrits al novembre
S'han ofert un 5,4% més de llocs de feina respecte a l'octubre
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 224 persones a finals de novembre, segons les dades publicades avui pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa una caiguda mensual del 5,1% respecte al setembre, quan n’hi havia 236, i una reducció interanual del 18,8% en comparació amb les 276 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.
NACIONAL
Andorra registra 236 aturats a l'octubre
Redacció
El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un increment mensual del 5,4%, fins a arribar a 1.909 vacants, mentre que 9 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, 5 persones menys que el mateix mes de l'any passat.
Pel que fa als demandants en millora de feina, Estadística també informa que el nombre va augmentar fins a 215 persones, un 0,9% més que el mes anterior i un 5,3% menys que el novembre del 2024.
Durant el mes de novembre es van formalitzar 12 contractacions a través del servei d’Ocupació i 9 mitjançant programes de treball temporal, i 68 inscrits van trobar feina pels seus propis mitjans, segons el mateix informe.