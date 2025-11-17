Mercat laboral
Andorra registra 236 aturats a l'octubre
Al mateix mes s'han ofert un 21% més de llocs de feina respecte al setembre
El nombre global de demandants en recerca de feina registrats al servei d’Ocupació es va situar en 236 persones a finals d’octubre del 2025, segons les dades publicades aquest dilluns pel departament d’Estadística. Aquesta xifra representa una caiguda mensual del 5,2% respecte al setembre, quan n’hi havia 249, i una reducció interanual del 22,1% en comparació amb les 303 persones inscrites el mateix mes de l’any passat.
El nombre total de llocs de treball oferts va experimentar un fort increment mensual del 21,1%, fins a arribar a 1.812 vacants, mentre que 10 persones van rebre l’ajut per desocupació involuntària, la meitat que fa un any.
Pel que fa als demandants en millora de feina, Estadística també informa que el nombre va augmentar fins a 213 persones, un 9,8% més que el mes anterior i un 1,4% més que l’octubre del 2024.
Durant el mes es van formalitzar 15 contractacions a través del servei d’Ocupació i 14 mitjançant programes de treball temporal, i 66 inscrits van trobar feina pels seus propis mitjans, segons el mateix informe
