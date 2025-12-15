Myandbank i Prosegur Crypto impulsen la compravenda de criptoactius a Andorra
Els clients residents poden invertir en Bitcoin i Ethereum amb alts estàndards de seguretat i preus competitius
Myandbank ha incorporat a l'oferta la possibilitat que els seus clients residents a Andorra puguin invertir, inicialment en Bitcoin (BTC) i Ethereum (ETH), amb els més alts estàndards de seguretat i compliment, segons ha anunciat aquest matí. El servei és fruit de l'acord amb Prosegur Crypto, després de l’obtenció de la llicència per operar amb criptoactius al Principat, segons la llei 24/2022.
Els actius digitals tokenitzats adquirits pels clients s’emmagatzemen sota els protocols de seguretat de Prosegur Crypto, que busquen mitigar riscos operatius i de ciberseguretat. La integració operativa amb Myandbank permet als clients accedir a aquest mercat des del seu entorn bancari habitual, sense recórrer a intermediaris externs, indica l'entitat bancària.
El servei incorpora un sistema de brokeratge regulat, proporcionat per Minos Global, que compleix amb la normativa vigent i estàndards internacionals AML/CFT. A més, el servei es llança amb una comissió del 0,50 % per a la compravenda i del 0,50 % anual per a la custòdia, sense incloure impostos indirectes.
Marta Bravo, directora general adjunta d’Andbank, ha explicat que “la incorporació de la compravenda de criptoactius en un entorn segur i regulat pioner a Andorra reforça la nostra aposta per la innovació”. José Ángel Fernández Freire, director d'Innovació de Prosegur Cash i CEO de Prosegur Crypto, ha afirmat que “l'obtenció de la llicència a Andorra suposa una fita estratègica que consolida a Prosegur Crypto com un dels principals proveïdors institucionals”.
Fernández Freire ha afegit que l’aliança permet “desenvolupar una cartera de serveis i productes cada vegada més digital, diversificada i adaptada a les necessitats dels clients”, segons recull el comunicat.