ANIVERSARI
Myandbank compleix tres anys, amb 28.000 clients i un 150% més de negoci
Myandbank, el banc 100% digital d’Andbank, va celebrar ahir el tercer aniversari amb unes xifres que consoliden el lideratge en serveis fintech al país. L’entitat supera ja els 28.000 clients i ha incrementat el volum de negoci en un 150% en un any, gestionant més de 263 milions d’euros. Durant aquest període, Myandbank ha pagat més de 2,5 milions d’euros en interessos a través del seu compte remunerat al 2% –fins a 50.000 euros el primer any– i ha impulsat la inversió automatitzada amb una campanya que retorna el 3% de les compres amb targeta.
Gràcies a aquesta iniciativa, els usuaris han reinvertit 257.000 euros i el nombre de clients amb carteres automatitzades s’ha duplicat fins a superar els 3.700 inversors actius. Les rendibilitats acumulades van del 4,54% al 38,28%, segons el perfil de risc. L’oferta del banc digital també s’ha ampliat amb els comptes mini i júnior.