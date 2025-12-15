Estadística
L'IPC del novembre queda en el 2,8%
L'evolució està motivada pel creixement dels preus dels grups d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles
L'Índex de Preus al Consum (IPC) definitiu del novembre ha estat del 2,8%, que confirma la dada avançada a principi d'octubre, segons publica aquest matí Estadística. La xifra acumulada aquest any se situa una dècima per sota del 2,7% d'inflació que es va registrar a l'octubre i lluny del 3,1% del novembre de l'any passat. La variació anunal de la inflació subjacent és d'un 3,1%.
Estadística indica que l'evolució de l'IPC està motivada pel creixement dels preus dels grups d'habitatge, aigua, gas, electricitat i altres combustibles, que han pujat un 5,2%, i el de transport que s'ha encarit un 1,2%. Aquesta pujada "ha estat parcialment compensada" per la disminució en un 0,5% dels preus en el grup Transport.
L'IPC d'Espanya se situa en un 3%, que representa un descens del 0,1% respecte al de l'octubre, i en un 0,9% a França, que registrava la mateixa xifra a l'octubre.
Redacció