L'IPC baixa al 2,7% per la reducció del preu dels carburants
La inflació se situa una dècima per sota de la xifra del setembre
La variació anual de l’Índex de Preus de Consum (IPC) s'ha situat en el 2,7% a l’octubre de 2025, segons publica Estadística. L'indicador confirma la dada avançada a principi de mes amb una baixada d'una dècima respecte al 2,8% registrat al setembre.
L'informe explica que l'evolució de la inflació està motivada per la reducció dels preus dels carburants del grup Transport, que ha contribuït a moderar l’augment general. Les pujades més destacades han estat en el grup Béns i serveis diversos, amb les tarifes de les assegurances al capdavant.
L’IPC baixa una dècima a l’octubre, fins al 2,7%
Estadística indica que la inflació subjacent, la que exclou els elements més volàtils com els aliments no elaborats i l’energia, s'ha mantingut en un 3,1% respecte a l’octubre de 2024.
La comparativa amb altres països europeus mostra que Andorra es troba per sota de l’IPC d’Espanya i molt per sobre del de França. A Espanya la inflació s'ha incrementat fins al 3,1% a l’octubre, una dècima més que al setembre, per l’augment dels preus de l’habitatge, motivat pel creixement del cost de l’electricitat. L'IPC de França és d'un 0,9% interanual, tres dècimes menys que el del setembre. La reducció es deu principalment al descens dels preus de l’energia i dels aliments frescos, segons explica Estadística.