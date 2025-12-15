Afers Exteriors
Imma Tor rep les copies d'estil del nou nunci apostòlic
La ministra d'Afers Exteriors l'ha convidat a assistir a la celebració de la Constitució
La ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor, ha rebut avui les còpies d’estil de Piero Pioppo, nou nunci apostòlic de la Santa Seu, en una trobada que suposa el pas previ a la presentació formal de les cartes credencials davant del copríncep episcopal, Josep-Lluís Serrano Pentinat.
Durant la reunió, s’han repassat les relacions bilaterals entre Andorra i la Santa Seu, s’ha abordat el marc històric i institucional del país, així com diferents línies de cooperació i qüestions d’actualitat internacional, en un context marcat per la complexitat geopolítica global.
Pioppo va ser designat pel papa Lleó XIV com a nunci apostòlic a Espanya i al Principat d’Andorra, nomenament que es va fer públic el 15 de setembre del 2025, un cop concedit el plàcet corresponent per les autoritats.
Com a degà del cos diplomàtic acreditat a Andorra, el nunci apostòlic representa el conjunt de diplomàtics en els actes oficials on hi són convocats. En aquest sentit, la ministra Tor ha traslladat a Pioppo la invitació per assistir als actes de celebració de la Constitució del 2026.