REPORTATGE
El nunci no vol cartes
Un grup de fidels andorrans expressa al nunci apostòlic el seu malestar per la despenalització de l’avortament i reclama ser escoltat.
Els fidels andorrans que el mes de novembre van fer arribar una carta al nunci apostòlic del Vaticà a Espanya i Andorra amb residència a Madrid, Piero Pioppo, han viscut amb perplexitat l’absència de resposta oficial durant setmanes. L’escrit, enviat per correu certificat, reclamava una trobada amb el representant diplomàtic de la Santa Seu per exposar el seu rebuig a la despenalització de l’avortament. L’absència de retorn els va fer sospitar que el document havia quedat “en un calaix”.
Finalment, després de diverses setmanes d’espera, un dels signants va trucar directament a la nunciatura per confirmar si l’havien rebut. La resposta va ser afirmativa, però des de la seu diplomàtica es va demanar que la petició es tornés a enviar, aquesta vegada per correu electrònic. Això va sorprendre els promotors de la iniciativa, que no van entendre per què una carta oficial amb registre d’entrada no era suficient. Tot i així, van accedir a remetre el contingut per e-mail, incloent de nou la carta original com a document adjunt.
L’escrit reclama “diàleg, comunió i escolta recíproca constant”
El contingut del text expressa preocupació per la direcció que està prenent el país en relació amb l’avortament. Els autors, que es defineixen com “un grup de fidels catòlics del Principat de Andorra, profundament compromesos amb la defensa de la vida”, alerten que l’avanç del projecte legislatiu per despenalitzar l’avortament “ha suscitat entre nosaltres una sèria preocupació moral i pastoral”. A la missiva, es remarca que “la veritat s’obre camí a través de la comunió i l’escolta recíproca”.
A la carta recorden que l’article 8 de la Constitució andorrana estableix que “el dret a la vida és inviolable i està protegit en totes les seves fases”, i afegeixen que “qualsevol modificació legislativa que ignori aquest principi vulnera no només la Constitució, sinó també la identitat moral i espiritual del nostre país”.
Els signants afirmen expressar “amb humilitat i respecte” la seva “profunda fidelitat a l’ensenyament de l’Església en matèria de defensa de la vida”, i reclamen una trobada, presencial o per videoconferència, amb el nunci per poder “explorar vies de col·laboració que permetin acompanyar pastoralment les dones i famílies en dificultat, sense renunciar a la defensa del dret a la vida”.
En paral·lel, en la visita oficial que el cap de Govern, Xavier Espot, i el ministre de Relacions Institucionals, Ladislau Baró, van fer al Vaticà a finals d’octubre, el cardenal Pietro Parolin, secretari d’Estat de la Santa Seu, va fer una petició expressa de més discreció en l’abordatge polític del tema.