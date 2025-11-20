Telecomunicacions
Els abonats a internet creixen un 2,8% a l'octubre
També incrementen els clients que fan servir la navegació al telèfon en un 34,6%
Els abonaments per servei a internet de banada ampla durant el mes d'octubre han registrat un creixement del 2,8% i se situen en 43.459, 1167 més que el mateix període de l'any passat, segons informa el departament d'Estadística.
El nombre d’abonats als serveis de telefonia mòbil va arribar a 132.214, fet que representa un increment del 7,1% en comparació amb el mateix mes de l’any anterior. També van créixer els abonaments de telefonia fixa, en un 2% i els d’internet de banda ampla, que han arribat als 43.459, que suposa un 2,8% positiu.
Pel que fa als usos, el tràfic telefònic tradicional continua en descens. El volum de minuts consumits sense internet es va situar en 11,41 milions, una caiguda del 9,7% interanual. La disminució és especialment notable en les trucades internacionals, que retrocedeixen un 29,6%, mentre que el tràfic nacional baixa un 1,1%.
En canvi, l’ús d’internet continua disparat. El tràfic total va assolir els 14,16 milions de GB, el que suposa un augment del 10,5% respecte a l’octubre del 2024. L’informe destaca el fort creixement de l’internet mòbil, que incrementa un 34,6%, reflectint el canvi d’hàbits dels usuaris cap al consum de dades i aplicacions mòbils.
