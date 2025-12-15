Successos
Detinguda amb 0,43 grams d'MDMA després de saltar-se dos semàfors amb patinet elèctric
Els fets van passar la matinada de diumenge a Andorra la Vella
Una conductora d'un patinet elèctric va ser controlada la matinada de diumenge després de saltar-se dos semàfors a Andorra la Vella i, posteriorment, els agents li van trobar 0,43 grams d'MDMA. Un cop se li va localitzar la droga, es va negar a sotmetre’s a la prova de tòxics, motiu pel qual també se la va detenir com a presumpta autora d’un delicte contra la seguretat col·lectiva.
Arrestat un conductor amb una taxa d'alcoholèmia d'1,33
La policia va arrestar la matinada de dissabte un conductor de 29 anys amb un positiu d'alcoholèmia d'1,33. Els agents també van detenir un jove de 18 anys per un positiu d'1,49 arran d'un accident a Arinsal en què va causar danys a dos vehicles estacionats.
NACIONAL
