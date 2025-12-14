SUCCESSOS
Detingut a Arinsal per conduir alcoholitzat i provocar un accident
La policia va detenir durant la matinada d’ahir un home després de provocar un accident de trànsit amb danys materials i donar positiu en la prova d’alcoholèmia, amb una taxa superior als 0,80 mg/l en aire expirat. Els fets van tenir lloc a Arinsal, a la carretera general, després que el cos policial rebés l’avís de l’accident cap a les 2.30 de la matinada. El detingut està pendent de passar a disposició judicial. Segons informen des del cos policial, el conductor podria enfrontar-se a sancions tant penals com administratives per conducció sota els efectes de l’alcohol.
Un altre accident de danys materials es va produir ahir a primera hora del matí, concretament a les 7.50 hores. En aquest cas, els fets van tenir lloc a la Massana, a la carretera en direcció a Ordino, i el sinistre només va implicar un vehicle.