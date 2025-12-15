Successos
Denunciada a Espanya la plataforma d'Enrique Moris per "pràctiques irregulars"
Tradeando, amb domicili fiscal a Andorra, es dedica a oferir cursos de formació online d'inversió i gestió de mercats financers
La Organización de Consumidores y Usuarios d'Espanya (OCU) ha presentat una denúncia davant el ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030 d’Espanya contra la plataforma Tradeando, nom comercial de l’empresa Retsinnal Group SLU, amb domicili social a Andorra, i fundada pel youtuber resident Enrique Moris. L’organització de consumidors acusa l’empresa de cometre pràctiques enganyoses i altres irregularitats en la venda de cursos en línia de formació financera i inversió, segons expliquen avui diversos mitjans espanyols.
NACIONAL
Entre deutes i luxes
Pedro García
La OCU ha informat avui que, des de l’inici del 2025, ha rebut més de 400 consultes relacionades amb aquesta plataforma. Segons mitjans espanyols, els usuaris afectats asseguren que se’ls prometen ingressos ràpids, d’uns 2.000 euros, a canvi d’una formació que consideren "deficient, basada en vídeos no actualitzats i sense suport personalitzat", més enllà d’un sistema de "tiquets" amb respostes considerades "poc clares".
L’associació assenyala fins a cinc possibles irregularitats. A més de la publicitat enganyosa, denuncia "manca d’informació bàsica sobre l’empresa" –com dades de contacte efectives o la inscripció al registre mercantil–, i una falta de transparència pel que fa als pagaments: es parla d’un únic pagament inicial (entre 169 i 185 euros), però realment es tractaria d’un crèdit al consum amb un cost total proper als 2.000 euros, segons informen els mitjans espanyols.
L'OCU també alerta de l’ús de pràctiques comercials agressives, com pressions per contractar ràpidament, i l’incompliment del dret de desistiment dins el termini legal de 14 dies. Segons l’OCU, molts clients han intentat cancel·lar el servei sense èxit, i l’empresa s’hi hauria negat al·legant que el producte és digital o que la seva seu és fora d’Espanya.
Tot i que l’empresa està establerta a Andorra, la denúncia es presenta davant les autoritats espanyoles, atesa la quantitat de consumidors afectats a l’Estat veí. L’OCU manté activa la seva plataforma de reclamacions per tal d’identificar i traslladar pràctiques considerades abusives o contràries a dret.