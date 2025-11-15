REPORTATGE
Entre deutes i luxes
El BOPA va emetre quatre notificacions d’embargament sobre els bens i drets d’Enrique Moris i la societat Retsinnal Group entre febrer de 2020 i maig de 2021, amb una suma de 23.567,35 euros.
El youtuber i “guru” de les finances Enrique Moris, d’actualitat per la multa de 50.000 euros que el comú d’Escaldes li va imposar per fer obres il·legals en una de les torres Zenit, al Clot d’Emprivat, de la seva propietat i valorada en 2,3 mil·lions d’euros, va rebre tres notificacions d’embargament sobre els seus béns i drets, i una addicional a la societat Retsinnal Group, SLU, que representa i que és propietària del seu portal a internet dedicat al “trading financer”.
El BOPA va publicar les tres notificacions d’embargament directes a Moris, amb els seus corresponents edictes entre el 19 de febrer de 2020 i el 26 de maig de 2021, per un import de 17.732,31 euros per cobrir el deute amb un particular, un altre de 1.679,84 per garantir el pagament a un grup de consultoria multidisciplinar del Principat i un darrer de 1.434,78 euros per assegurar el cobrament per part d’una empresa del sector turístic i hoteler d’Andorra. A aquests tres edictes, també cal sumar-hi el que va publicar-se el 31 d’agost de 2020, que anunciava un embargament de 2.724,60 euros a l’empresa Retsinnal Group, representada per Moris, per cobrir el deute amb el mateix grup de consultoria abans esmenat.
El portal web promet una formació completa en set dies
A principis de novembre de 2021, el mateix BOPA publicava que deixava sense efectes dos dels embargaments, i el gener de 2022, els altres dos restants.
Enrique Moris assegura al seu portal web de “trading” que “no necessites tenir molts diners, ni ser un expert en economia per ser rendible” i que “tant si ja ets un avançat en borsa i vols pujar al següent nivell, com si mai has operat en els mercats, en set dies estaràs operant pel teu compte de manera rendible”. Un negoci rodó pel qual valdria la pena apostar un bon grapat d’estalvis i que et permet “guanyar diners sense sortir de casa o des de qualsevol lloc del món”, “treballar pel teu compte, per tu mateix i sense ser responsable davant de ningú” i “ser un veritable empresari que viu de les seves habilitats”, tot i assegurar que “no són els típics que et vendran que et faràs ric de manera ràpida”.
A més, la pàgina web està adornada amb finestres atractives com: “Aconsegueix una de les darreres places”, amb emoticones d’exclamació. Places que, per a sorpresa de ningú, mai s’acaben, per què segons expliquen usuaris a xarxes, els cursos consisteixen en vídeos pregravats i “de qualitat dolenta”.
El juny de 2022, l’associació de consumidors espanyola FACUA va denunciar davant el ministeri de Consum del país la plataforma de trading de Moris “per negar als usuaris el dret de desistiment en la contractació dels seus serveis, per obligar-los a sotmetre’s a arbitratge a Andorra i per no informar del seu domicili social complet, tal com exigeix la legislació vigent”. Des de FACUA, van assegurar al Diari que “el ministeri de Consum mai ens ha arribat a contestar sobre aquest assumpte i no se’ns ha notificat si s’ha dut a terme qualsevol acció al respecte”. L’associació també va publicar una alerta per l’existència d’una pàgina web, amazon-master.com, propietat de Retsinnal Group SLU, que imita la imatge d’Amazon per comercialitzar un curs en línia sobre inversions. El portal utilitza colors molt similars als de la multinacional i inclou el nom “Amazon”, fet que pot induir els consumidors a creure que el curs està avalat per la plataforma original.