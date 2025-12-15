Preguntes a l'executiu
Baró vol saber quines actuacions ha fet el Govern per defensar Andorra dels talls dels pagesos
El president socialdemòcrata reclama conèixer quines gestions diplomàtiques s’han fet i quina informació oficial s’ha rebut de França
El conseller general socialdemòcrata Pere Baró, ha registrat avui una pregunta escrita al Govern d'Andorra per saber quines actuacions s’han dut a terme per defensar Andorra dels talls dels pagesos. "Andorra no pot ser damnificada per unes protestes alienes al país", ha apuntat Baró arran del tall de la RN-20 a l’alçada de Tarascó, que es pot allargar de manera indefinida.
El PS reclama conèixer quines gestions diplomàtiques s’han fet, quina informació oficial s’ha rebut de França i en base a què s’afirma que el bloqueig serà indefinit. També demana quines mesures s’han previst davant una situació que podria cronificar-se, i quina valoració fa el Govern de l’impacte sobre el Pas de la Casa i les parròquies altes.