Baró vol saber quines actuacions ha fet el Govern per defensar Andorra dels talls dels pagesos

El president socialdemòcrata reclama conèixer quines gestions diplomàtiques s’han fet i quina informació oficial s’ha rebut de França

Pere Baró al Consell General.Arxiu

El conseller general socialdemòcrata Pere Baró, ha registrat avui una pregunta escrita al Govern d'Andorra per saber quines actuacions s’han dut a terme per defensar Andorra dels talls dels pagesos. "Andorra no pot ser damnificada per unes protestes alienes al país", ha apuntat Baró arran del tall de la RN-20 a l’alçada de Tarascó, que es pot allargar de manera indefinida.

El PS reclama conèixer quines gestions diplomàtiques s’han fet, quina informació oficial s’ha rebut de França i en base a què s’afirma que el bloqueig serà indefinit. També demana quines mesures s’han previst davant una situació que podria cronificar-se, i quina valoració fa el Govern de l’impacte sobre el Pas de la Casa i les parròquies altes.

