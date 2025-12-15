PROTESTES
Els ramaders francesos amenacen amb talls indefinits a la frontera
El bloqueig a Tarascó continua sense una data final fixa a l’espera d’una reunió entre la ministra d’Agricultura francesa i el sector
Les protestes que han dificultat durant tot el cap de setmana l’accés al Pas de la Casa podrien continuar de manera indefinida si no es troba una solució satisfactòria per al sector ramader francès. En el millor dels escenaris, la situació podria desbloquejar-se avui mateix, després de la reunió prevista entre els representants dels ramaders i el Govern francès, que estarà encapçalat per la ministra d’Agricultura, Annie Genevard. En el pitjor dels casos, però, els ramaders ja han advertit que mantindran els talls el màxim temps possible. “Tallarem la carretera que va cap al Pas de la Casa el màxim temps possible. Si podem, fins i tot, farem cua fins al Pas de la Casa, perquè és l’única cosa que pot impactar i alertar l’Elisi”, va advertir Sébastien Durand, president de la Coordination Rurale de l’Arieja.
El detonant de les mobilitzacions ha estat l’abatiment dels 207 bovins del Gaec de Mouriscou, a Bordes-sur-Arize, arran de la detecció d’un cas de dermatosi nodular contagiosa (DNC). Des d’aleshores, la tensió no ha deixat de créixer en el sector agrícola i, des de divendres, més d’un centenar d’agricultors ocupen la rotonda de Sabart, a Tarascon-sur-Ariège, un punt estratègic de l’eix viari que condueix cap a Andorra.
Dos dels talls propers a la frontera, a la Tour de Carol i a Vilafranca, es van aixecar durant la tarda d’ahir. El tercer –i el que genera més afectacions–, situat a Tarascon, és el que presenta un escenari més complex, ja que els ramaders han expressat la voluntat de mantenir-lo fins que el conflicte no quedi resolt. Actualment existeixen vies alternatives per esquivar el bloqueig, però es tracta de carreteres de muntanya de difícil accés que no permeten la circulació de vehicles pesants, com camions o autobusos.
Resposta diplomàtica
Davant d’aquesta situació, el Govern fa dies que ha activat la maquinària diplomàtica i manté contactes amb tots els actors implicats per intentar minimitzar l’impacte d’unes protestes que afecten Andorra com a dany col·lateral. El ministre portaveu, Guillem Casal, va lamentar ahir en roda de premsa que aquestes mobilitzacions “no tenen lloc a Andorra, però sí que tenen una afectació directa sobre el país”. En aquest sentit, l’Executiu “sempre intenta traslladar l’afectació que estem patint” a la part francesa, especialment en un moment delicat de la temporada, coincidint amb l’inici de la temporada d’esquí i amb les festes de Nadal a tocar.
Casal, com a titular del ministeri d’Agricultura i Ramaderia, va assegurar que entén perfectament el malestar del sector francès, però va recordar que “nosaltres no som els causants d’aquesta situació i tampoc podem aportar-hi una solució”, motiu pel qual el Govern ha traslladat a les autoritats franceses que Andorra “no pot ser una de les parts més perjudicades” del conflicte.
Fruit d’aquestes gestions, l’Executiu va aconseguir evitar el bloqueig de la Croisade, un dels punts que els ramaders volien ocupar i que hauria tingut conseqüències encara més greus per al país i, especialment, per al Pas de la Casa. Aquesta zona, que depèn en gran mesura del flux de visitants francesos, ja ha registrat aquest cap de setmana una afluència inferior a l’habitual per a aquesta època de l’any.
Finalment, Casal també va destacar que la naturalesa de les protestes, sorgides de manera espontània i sense una estructura sindical o organitzativa clara, fa que sigui especialment difícil establir un diàleg directe amb els manifestants. Tot i aquestes dificultats, el Govern sí que ha mantingut contacte amb diverses organitzacions ramaderes, amb l’objectiu de traslladar-los la preocupació d’Andorra per les repercussions dels talls.
EL GOVERN BUSCA EL 100% DE VACUNACIÓ
A més, l’estricte control que l’Executiu du a terme dels vehicles que transporten animals –la via de contagi més comuna– se suma a les accions que el ministeri està assumint per garantir la seguretat de les explotacions ramaderes.