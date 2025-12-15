Successos
Arrestat un carterista buscat per robatoris i ús fraudulent de targetes de crèdit
El turista havia robat objectes per un valor superior a 600 euros
La policia va detenir divendres a la tarda, a Andorra la Vella, un home de 34 anys i no resident com a presumpte autor de diversos delictes contra el patrimoni i l’ordre socioeconòmic. L’individu estava implicat en robatoris per un valor superior als 600 euros i en l’ús indegut de targetes de crèdit.
La detenció es va produir després que un ciutadà alertés els agents en observar el sospitós intentant sostreure alguna pertinença de la motxilla d’una dona. Un cop localitzat i identificat, els agents van constatar que l’home tenia una ordre de recerca judicial amb detenció vigent.
NACIONAL
Alerta per la presència de carteristes als carrers
Redacció
L'ordre estava relacionada amb una investigació iniciada l’octubre del 2018, quan es van produir diversos robatoris de carteres i es van utilitzar fraudulentament les targetes de crèdit sostretes, segons informa la policia. En aquell moment, els investigadors van identificar el detingut com un dels presumptes autors, juntament amb altres quatre persones.