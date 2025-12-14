SUCCESSOS
Alerta per la presència de carteristes als carrers
Una jove que passejava amb la seva mare ha alertat sobre un fenomen que “molts pensàvem que mai arribaria a passar a Andorra”: la presència de carteristes pels carrers.
Segons el missatge que ha compartit, “mentre passejava pel carrer amb la meva mare, han intentat robar-nos”. La dona ha explicat que els lladres li van obrir la motxilla i van intentar ficar-hi la mà. L’actuació la van aconseguir evitar, però van veure com es repetia pocs minuts després amb un altre home desprevingut que caminava a prop d’elles.
Segons la jove, es tracta de dues persones, un noi i una noia, que actuarien conjuntament per robar als vianants. El modus operandi de la parella seria que el noi vigila mentre la noia “intenta ficar la mà a motxilles o bosses”.