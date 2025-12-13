Mobilitat
Les protestes agrícoles a l’Arieja mantenen tallat l’accés a Andorra
El trànsit roman interromput a la carretera RN-20, a l'alçada de la rotonda de Sabart, a Tarascó
La mobilització del sector agrícola francès a l’Arièja ha fet avui un pas més i ha agreujat les afectacions al trànsit entre França i Andorra. Després del bloqueig registrat ahir a la rotonda de Sabart, a Tarascó, avui els agricultors han mantingut la protesta i han provocat un tall gairebé total de la carretera RN-20.
Una centena d’agricultors han passat la nit a la zona de protesta per la gestió sanitària de la dermatosi nodular contagiosa i, especialment, arran del sacrifici de 207 vaques en una explotació de les Bordes-sur-Arize, segons ha informat el diari La Dépèche. La prefectura de l’Arièja ha confirmat que la circulació roman interrompuda al punt del bloqueig, fet que genera importants restriccions en un dels eixos viaris clau del departament.
NACIONAL
Una protesta agrícola bloqueja l’accés a Andorra des de Tarascó
Redacció
L’impacte és especialment significatiu per a la connexió amb Andorra. Les autoritats franceses indiquen que no hi ha accés possible al Principat des de l’Arièja per a vehicles pesants, autobusos i autocaravanes, que només poden circular a través dels Pirineus Orientals. El trànsit de vehicles lleugers també es troba fortament limitat.
Els serveis de l’Estat francès recomanen anticipar els desplaçaments, extremar la prudència i reduir la velocitat en els trams afectats, mentre la protesta del sector agrari es manté sense una data clara de finalització.