Torres apel·la als secrets comercials per no revelar el cost de l'Andorra Cycling Masters
La voluntat d'Andorra Turisme "és reduir al màxim les clàusules de confidencialitat sempre que sigui possible".
El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, ha tornat a evitar fer públic el cost del contracte de producció i difusió de l’Andorra Cycling Masters, al·legant una vegada més motius de confidencialitat comercial. En la seva resposta parlamentària a la consellera general del PS, Laia Moliné, Torres es remet a l’article 31.4 de la Llei de contractació pública, "que permet reservar informació que pugui afectar secrets comercials o la lliure competència". Les úniques dades econòmiques que apareixen a la resposta són les referents a les despeses vinculades a les accions de promoció a Andorra, Espanya i França, i les despeses logístiques per a la celebració de les proves amb un import total de 62.291,18 euros. D’aquest import, la majoria va anar destinat a la comunicació (58.173,04 euros)
Torres explica que l’empresa adjudicatària, Iniciativas de Medios SA, ha designat el cost del contracte com a informació confidencial, i "això impedeix la seva divulgació". Per aquest motiu, "el detall econòmic no s’ha publicat ni tampoc es pot incloure a la resposta parlamentària". Tot i això, Torres ha mencionat que la voluntat d'Andorra Turisme "és reduir al màxim les clàusules de confidencialitat sempre que sigui possible".
El Govern ofereix a la consellera la possibilitat de consultar el contracte en accés restringit, però insisteix que el contingut relatiu al cost es mantindrà reservat. Torres assegura que es tracta d’una pràctica legal, prevista tant a la Llei de contractació com a la de transparència, i que la reserva és "excepcional, motivada i limitada".