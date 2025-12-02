REPORTATGE
El cost secret del Cycling
Govern torna a emparar-se en la confidencialitat per no fer públic el preu de l’esdeveniment, però reitera la invitació als parlamentaris per traslladar-los la informació.
El cost total de l’Andorra Cycling Masters, l’esdeveniment que va reunir quatre dels millors ciclistes del món l’octubre passat al país i que acaba d’estrenar el documental sobre la prova, segueix sent un misteri. Almenys públicament. I és que Govern torna a escudar-se en les clàusules de confidencialitat del contracte amb l’empresa organitzadora per no detallar el preu total en la resposta a la demanda d’informació presentada per Cerni Escalé, en representació de Concòrdia, al Consell General, segons la documentació a la qual va accedir el Diari. El ministre de Turisme i Comerç, Jordi Torres, recorda, però, que els consellers generals tenen a disposició “l’accés directe a la documentació sol·licitada perquè l’estudiïn i prenguin les notes que considerin escaients”, però a mitges, perquè ja s’avisa que “en els contractes en els quals l’adjudicatari hagi designat determinada informació com a confidencial, d’acord amb el que possibilita l’article 31.4 de l’LCP, aquesta informació no es podrà facilitar”.
Es van destinar 58.173,04 a comunicació i logística
Més enllà de no revelar el preu de l’esdeveniment, la resposta de l’Executiu assegura que “no es disposa de cap informe o assessorament referent a l’Andorra Cycling Masters”. Les úniques dades econòmiques que hi apareixen són les referents a les despeses vinculades a les accions de promoció a Andorra, Espanya i França, i les despeses logístiques per a la celebració de les proves amb un import total de 62.291,18 euros. D’aquest import, la majoria va anar destinat a la comunicació (58.173,04 euros) amb suports a les rotondes, banderoles, cartells d’informació o el pla digital de l’esdeveniment, mentre que 4.118,14 euros van destinar-se als aspectes logístics, amb la contractació de personal de seguretat privat com a major partida.
Entrant en el detall del cost total, la resposta signada pel ministre Torres assegura que el cost del contracte signat amb l’empresa Iniciativas de Medios, SA “no es va publicar, ja que ha estat designat com a informació confidencial per part de l’adjudicatari”, i reitera que “el detall del cost de la contractació no es va fer públic, atès que es tracta d’una informació considerada confidencial i, per tant, reservada. Per aquest mateix motiu també, aquesta informació no pot ser divulgada en el marc d’aquesta resposta”. Govern ho justifica assegurant que “la divulgació de determinades dades econòmiques podria afectar secrets comercials o la lliure competència” a més d’assegurar que “la designació de confidencialitat s’aplica de manera específica i limitada, sense restringir la resta d’obligacions de publicitat establertes per la Llei”.
Per tot això, Govern obre la porta que els consellers generals puguin desplaçar-se a la seu d’Andorra Turisme per estudiar la informació disponible, però avisant ja abans que la clàusula de confidencialitat anirà per davant d’acord amb el que la Llei de la Contractació Pública estableix. Així que el misteri del cost de l’Andorra Cycling Masters seguirà sent, de moment, el secret millor guardat.