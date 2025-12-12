Estadística

Reconegut un grau de discapacitat a 179 persones l'any 2024

El total de persones amb un grau de menyscabament se situa en 1.943

Persones en cadira de rodes.

Persones en cadira de rodes.Arxiu

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

Un total de 179 persones van rebre l’any passat el reconeixement d’un grau de discapacitat. La xifra l'ha donat a conèixer avui el departament d’Estadística, recordant que el nombre de persones a les quals se li ha reconegut un grau de discapacitat ha augmentat respecte al 2023, i que a 31 de desembre de 2024 hi va haver un total de 1.943 persones amb grau de menyscabament, mentre que el 2023, aquesta xifra era de 1.764. Del total de persones amb discapacitat reconeguda, el 54,8% són homes i el 45,2% dones. 

Per trams d’edat, gairebé la quarta part són menors d’edat (24,1%), un 19,7% es troben en la franja d’edat de 55 a 65 anys i un 13,3% en el tram de 45 a 55 anys. Del total, el 61,1% són persones solteres i el 26% casades, mentre que el 53,1% són de nacionalitat andorrana, el 24,4% espanyola i els portuguesos representen un 14,5%.

Pel que fa a la parròquia de residència, un 36,6% residien a la parròquia d’Andorra la Vella, el 17,9% a Escaldes-Engordany, el 14,5% a Encamp i el 12,7% a Sant Julià.

