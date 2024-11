Reconegut un grau de discapacitat a 164 persones l'any 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

Un total de 164 persones van rebre l’any passat el reconeixement d’un grau de discapacitat, mentre que al llarg de l'any hi va haver 62 baixes. La xifra l'ha donat a conèixer avui el departament d’Estadística, recordant que el nombre de persones a les quals se li ha reconegut un grau de discapacitat ha disminuït respecte a l'any 2022, quan van ser 181, i que a 31 de desembre hi va haver un total de 1.764 persones amb grau de menyscabament. Dels reconeixements del 2023, una majoria estan afectats per una pluridiscapacitat. En concret, representen el 29,3% del total. A un 26,1% se li va valorar una discapacitat física, a un 24,4% psíquica, i les malalties mentals suposen un 10,5%.

Per sexe, de les 1.764 persones amb un grau de menyscabament, un 54,7% són homes i el 45,3% són dones. Per edats, gairebé un quart, un 24% són menors d'edat; un 19,2% es troben en la franja entre els 55 i els 65 anys, i un 13,9% en el tram de 45 a 55 anys. Del total, el 61,1% són persones solteres i el 26% casades, mentre que el 53,1% són de nacionalitat andorrana, el 24,4% espanyola i els portuguesos representen un 14,5%.

Pel que fa a la parròquia de residència, un 36,8% residien a la parròquia d’Andorra la Vella, el 18,1% a Escaldes-Engordany, el 14,6% a Encamp i el 13,4% a Sant Julià.