Estadística
Les famílies van gastar una mitjana de 56.452 euros en béns i serveis el 2024
La xifra suposa una crescuda del 13,4% respecte al 2023
Les famílies van gastar una mitjana de 56.452 euros en béns i serveis el 2024, un augment del 13,4% respecte el 2023, quan va ser de 49.778 euros. Tal com informa el servei d'Estadística avui, la despesa mitjana per persona va créixer un 15,6%, i la despesa de les llars en béns i serveis va augmentar un 17,3% durant el 2024, en relació el 2023.
NACIONAL
Cada llar del Principat va gastar 50.000 euros anuals al 2023
Redacció
La despesa total va augmentar l’any 2024, respecte al 2023, en tots els grups excepte "Vestit i calçat" (-15,2%) i "Ensenyament" (-10%), destacant "Salut" (89,0%), "Begudes alcohòliques, tabac i narcòtics" (61,6%) i "Esbarjo, espectacles i cultura" (34,8%) i "Mobles, estris domèstics i serveis per a la llar" (34,3%).
Pel que fa a la localització geogràfica de la despesa de les llars, l’any 2023, el 83,4% de la despesa es va fer al Principat i el 16,6% restant, a l’estranger. En relació amb l’any 2023, la despesa efectuada a l’interior augmenta un 15,3%, i la seva materialització a l’estranger, un 28,1%, segons l'informe d'Estadística.
El 61,7% dels residents viuen de lloguer
Els servei d'Estadística estima que el 61,7% dels residents el 2024 vivien en règim de lloguer, tot i que aquest nombre ha disminuït respecte a l'any 2023. El preu mensual dels lloguers més recents (menys d’un any de lloguer a l’any 2024) ha passat, en mitjana, dels 11,7 euros per metre quadrat l’any 2023 a 12,8 euros l’any 2024, mentre que la mediana ha passat de 9,3 euros per metre quadrat a 11,9 euros. Si s’observa la totalitat d’habitatges en règim de lloguer, la mitjana del preu mensual per metre quadrat és de 9,4 euros l’any 2024, mentre que l’any 2023 va ser de 8,6 euros.
Les dades corresponents a l’any 2024 indiquen que la demografia del Principat està formada majoritàriament, en un 52,6%, per persones que viuen en llars sense persones dependents, és a dir, en llars d’un adult (14,9%), o en llars amb dos o més adults sense persones dependents (37,6%). Quant al temps d’ocupació de l’habitatge principal, la mitjana se situa en 12,9 anys al 2024, igual a la de l’any 2023.
El 87,1% de les llars disposen almenys d’un turisme i el 30,0% compta almenys amb una motocicleta o un ciclomotor com a mitjà de transport. Per contra, l’11,9% no disposa de cap vehicle. El 10,2% de les llars disposa almenys d’un habitatge secundari; el 71,6% d’aquests habitatges es troben a Espanya i el 15,1%, a Portugal.