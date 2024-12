Cada llar del Principat va gastar 50.000 euros anuals al 2023

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La mitjana de despesa per llar va augmentar al 2023 i s'enfila fins els 49.778 euros anuals, una xifra que suposa una crescuda del 6,6% respecte al 2022, segons les dades del Departament d'Estadística. Per grups de consum, la despesa total ha seguit la mateixa tendència ascendent arribant a una variació positiva del 14,4% durant el 2023, on destaquen els grups 'Salut', amb un augment del 40,7%; 'Hosteleria i Restauració', amb una crescuda del 31,6%; i 'Vestit i Calçat', amb una variació positiva del 28,5%.

Pel que fa a la localització geogràfica, el 84,8% de la despesa es va fer al Principat i la resta (15,2%) es va fer a l'estranger, xifres que suposen un augment del 15,8% i del 6,8%, respectivament. L'informe destaca que el règim de tinença d'habitatge més comú és el del lloguer (64.1%) i els preus per metre quadrat han passat dels 8,2 euros l'any 2022 als 11,7 euros l'any 2023. Un 51,4% de les persones viuen en llars sense persones dependents, o en llars amb dos o més adults sense persones dependents (38,3%). Estadística subratlla que el 87,6% de les llars compten, com a mínim, amb un turisme i el 31,6% amb una motocicleta o ciclomotor.