Successos
El conductor accidentat a Aixirivall va donar 1,74 al control d'alcoholèmia
L’home resident va ser arrestat dijous a la tarda
La policia va arrestar ahir a la tarda l'home resident de 63 anys que va patir un greu accident a la carretera d'Aixirivall dissabte a la nit, per haver donat positiu a la prova d'alcoholèmia amb un resultat d'1,74. El conductor està detingut com a presumpte autor dels delictes de seguretat col·lectiva i per conducció temerària.
L’home va caure amb el cotxe una quarantena de metres fins a impactar en una zona boscosa. El sinistre va mobilitzar un ampli dispositiu dels cossos d’emergència i donades les dificultats del rescat de la víctima, també van acudir-hi efectius del grup de muntanya dels bombers, a banda dels sanitaris, agents de policia i un helicòpter per a l’evacuació. El conductor va haver de ser traslladat a l'hospital.
NACIONAL
Ingressat en situació estable el conductor d’Aixirivall
Redacció
Controlats tres conductors per alcoholèmia
La policia ha controlat tres conductors més, entre dimecres al vespre i avui a la matinada, per conduir sota els efectes de l'alcohol. . Es tracta d’homes de 30, 36 i 50 anys arrestats per positius d’alcoholèmia d’1,59; 2,00 i 1,96 respectivament. Tots tres van ser controlats per conduir fent ziga-zagues. L’home detingut amb la taxa més elevada, a més, circulava a gran velocitat pel port d’Envalira. Als altres dos, un dels quals és un turista, se’ls va aturar a Andorra la Vella.