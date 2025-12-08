SUCCESSOS
Ingressat en situació estable el conductor d’Aixirivall
El vehicle de l’home, de 63 anys, es va precipitar diversos metres i el rescat va necessitar els especialistes de muntanya dels bombers
El conductor resident de 63 anys que dissabte a la nit va protagonitzar un greu accident a la carretera d’Aixirivall es trobava ahir ingressat a l’hospital de Meritxell en situació estable, segons van indicar fonts mèdiques. L’home va caure amb el cotxe una quarantena de metres fins a impactar en una zona boscosa. El sinistre va mobilitzar un ampli dispositiu dels cossos d’emergència i donades les dificultats del rescat de la víctima, també van acudir-hi efectius del grup de muntanya dels bombers, a banda dels sanitaris, agents de policia i un helicòpter per a l’evacuació. Els fets van ocórrer sobre un quart de deu de la nit quan per causes que es desconeixen i que la policia investiga, el conductor, que circulava en sentit ascendent des de Sant Julià, va perdre el control del vehicle en una corba i es va precipitar al buit després de fer saltar la tanca de la via. Fa un parell d’anys, i en el mateix punt, un conductor va perdre la vida després de precipitar-se també al buit. Es tracta del punt quilomètric 0,500 de la carretera secundària 131.
Més accidents
També dissabte a la nit es registraven dos accidents més, i en tots dos casos hi van estar implicats un turisme amb matrícula d’Espanya i una motocicleta del Principat i van resultar ferits els motoristes, un menor de 17 anys a la capital, i una dona de 43 anys a Encamp.
D’altra banda, una vianant de 73 anys va resultar ferida ahir al matí en un atropellament a l’avinguda de Joan Martí també d’Encamp, a l’altura del número 83, segons va informar la policia. L’avís es va rebre a les 9:34 hores, després que el conductor d’un vehicle envestís la dona, que va ser traslladada a l’hospital per ser atesa.