Conferència
L’impacte de la IA en l’economia i els riscos d’invertir en plena revolució tecnològica
Creand Crèdit Andorrà ofereix una guia pràctica per entendre l'efecte en els mercats financers
La intel·ligència artificial (IA) està obrint un nou paradigma. Cada vegada van apareixent noves eines que han de servir per millorar l'eficiència de les persones i agilitzar processos. Les empreses són ben conscients d'això i de mica en mica les van incorporant a les oficines. Per aquest motiu, Creand Crèdit Andorrà ha organitzat la conferència 'Invertir en temps d'intel·ligència artificial', una sessió que ha tingut com a finalitat mostrar com la IA està transformant l’economia, els mercats financers i les organitzacions, destacant-ne l’impacte, les tendències futures i els passos pràctics per integrar-la amb seguretat i rendibilitat.
El director d’Inversions i Estratègia de Mercats de Creand Asset Management, David Macià, ha obert el col·loqui parlant de la intel·ligència artificial des de l'òptica d'un inversor i ha analitzat quin impacte pot tenir la IA en l'economia si no és rendible invertir-hi. També ha explicat les tendències en els mercats de cara al proper any.
"Invertir en moments de canvi tecnològic és més arriscat de l'habitual. Per exemple, a final dels anys noranta, la idea sota la qual molta gent invertia era que internet era el futur. Les inversions que van fer les operadores de telecomunicacions, cablejant mig planeta perquè internet arribés a les nostres llars, van beneficiar l'usuari, ja que aquest va tenir internet molt barat, però les operadores de telecomunicacions que van fer la inversió van pujar moltíssim les seves cotitzacions per un entusiasme col·lectiu excessiu i després es van enfonsar", ha argumentat Macià.
En aquest sentit, ha explicat que un inversor ha d'anar amb cura perquè "per invertir en una revolució tecnològica has de ser molt selectiu, has de vigilar de no sobrepagar". També ha deixat clar que s'ha de ser molt "pacient". I és que segons Macià les innovacions solen avançar de manera lenta i, prèviament, cal aprenentatge, adaptar processos productius i assumir una inversió inicial. A la vegada, ha asseverat que la IA no farà desaparèixer llocs de treball. De fet, considera que en generarà de nous, atenent que els grans canvis tecnològics històrics han anat cap aquesta direcció.
L'economista i escriptor, Fernando Trias de Bes, ha parlat de com la IA ja està impactant en la societat i, més concretament, en el món empresarial. També ha opinat que la gran majoria de feines no seran substituïdes per una intel·ligència artificial, i ha exemplificat per què aquesta eina és útil per a les organitzacions, com pot multiplicar la productivitat i quins passos concrets es poden fer per integrar-la sense complicacions.
LA CONTRA
Fernando Trias de Bes: “L’anàlisi de l’impacte d’una nova tecnologia és analògica”
Celina Cedro
Pel que fa a com les companyies han d'anar aplicant la IA dins de les seves tasques, Trias de Bes ha compartit que primer cal fer una mirada tant interna com externa. "És necessari saber què es vol automatitzar i després cal anar al mercat per veure si una plataforma pot ajudar a millorar els processos de l'empresa", ha conclòs.