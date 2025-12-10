Fernando Trias de Bes, economista
Fernando Trias de Bes: “L’anàlisi de l’impacte d’una nova tecnologia és analògica”
El reconegut expert en emprenedoria, innovació i competències, demà a les 19 hores, a l’edifici Creand d’Andorra la Vella, ens parlarà de com ‘Invertir en temps d’intel·ligència artificial’, analitzant la utilitat i les claus per a la implementació.
La intel·ligència artificial, una revolució industrial?
Pel que fa a impacte, sí, però també ho és en l’àmbit social, educatiu i empresarial.
El darrer a implantar-la quedarà fora de joc?
Si l’aplicació permet guanyar productivitat, podria ser un desavantatge competitiu, però també pot ser una oportunitat.
En sabem els avantatges?
Està estudiat que augmenta la productivitat entre un 20% i un 40% depenent del sector.
Què ha de fer una pime per iniciar la implementació?
Començar a fer servir les aplicacions més bàsiques, com ara ChatGPT o Bard, per connectar amb la lògica de com funciona. Ara, l’autèntica implementació vindrà a partir dels aplicatius que sorgeixin.
Què vol dir?
S’estan desenvolupant més de 70.000 aplicatius que seran apps concretes. L’important és estar atent i si no en tens capacitat, encarregar-ho a una assessoria. El que no es pot fer és mirar cap a una altra banda.
On tenen més incidència aquests aplicatius?
En recursos humans, en els processos de selecció. Et pot dissenyar l’anunci i seleccionar candidats, explicant els motius. També en els serveis d’atenció al client.
Pot incrementar l’atur?
El que és segur és que modificarà la forma de treballar. La IA traurà tasques automàtiques i també part de generació de contingut, com, per exemple, picar un correu. Ara bé, la intenció, la forma i context d’aquest, requeriran una persona. Es tracta d’una reconversió professional, ens recol·loquem per dedicar-nos a coses que tenen més valor.
Principal dificultat?
Comprendre com afecta el teu model de negoci. És un moment incipient, depenent dels aplicatius que es creïn, hauràs de valorar si afecta una tasca de l’empresa o tota la proposta de valor. Es defineixen quatre fases en l’impacte de la IA al món empresarial. Som a la primera, guany de productivitat.
I les altres?
Canvis en les dinàmiques del mercat, variació en la intensitat competitiva, on poden desapareixen distribuïdors, i, finalment, pot afectar l’estructura d’alguns sectors. Quins? Ara mateix és impossible de saber.
Què està a les nostres mans?
Tot i que la IA és enlluernadora, l’anàlisi de l’impacte en l’empresa depèn de mètodes tradicionals com la típica DAFO. Tenim una tecnologia nova, sí, però l’anàlisi de l’impacte és analògica. Qüestió d’estratègia i de capacitat analítica humana.