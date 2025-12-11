Mobilitat

Govern presenta als comuns el traçat provisional del tramvia

Recorrerà el centre de Sant Julià, el de Santa Coloma i fins arribar a Caldea i es preveu un túnel a la Margineda i algun pas elevat

Els participants a la taula de Mobilitat celebrada aquest matí.

Els participants a la taula de Mobilitat celebrada aquest matí.SFGA

Publicat per
Abel Rivera
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

El secretari d’Estat de Transports, David Forné, ha presentat avui el traçat provisional del tramvia segregat. El tramvia començarà a la frontera i travessarà el centre de Sant Julià. Després avançarà fins a la zona de la Margineda, on s’ha previst un túnel. Un cop superat el túnel, el tramvia entrarà a Santa Coloma i circularà per un pas elevat a l'avinguda d’Enclar.

El traçat dissenyat passarà per la zona del Lycée i Prat de la Creu, i s’endinsarà al centre urbà fins a arribar a Caldea. La zona del termolúdic s'ha concebut com un gran centre intermodal i com a punt de partida del mitjà de transport fins a la Massana i Encamp. Un allargament que ja és un projecte molt més a llarg termini i que abandona la intenció inicial de fer un a través d'un telefèric.

El retorn cap al sud es farà per un traçat alternatiu que discorrerà per Clot d’Emprivat, continuarà per la zona de l’avinguda Riberaygua per empalmar a la carretera de l'Obac i resseguir després fins al Lycée per tornar per la mateixa ruta fins a Sant Julià.

Els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià tenen fins a finals de febrer per proposar ajustos al traçat i als aparcaments, abans que el pla sectorial comenci els tràmits d’aprovació al març, amb l’objectiu de tenir-lo vigent abans del final de la legislatura, el 2026. Segons Forné, aquest projecte representa un canvi de paradigma per a la mobilitat a Andorra i està alineat amb les polítiques de transport públic i sostenibilitat del Govern d'Andorra.

tracking