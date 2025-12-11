Mobilitat
Govern presenta als comuns el traçat provisional del tramvia
Recorrerà el centre de Sant Julià, el de Santa Coloma i fins arribar a Caldea i es preveu un túnel a la Margineda i algun pas elevat
El secretari d’Estat de Transports, David Forné, ha presentat avui el traçat provisional del tramvia segregat. El tramvia començarà a la frontera i travessarà el centre de Sant Julià. Després avançarà fins a la zona de la Margineda, on s’ha previst un túnel. Un cop superat el túnel, el tramvia entrarà a Santa Coloma i circularà per un pas elevat a l'avinguda d’Enclar.
El traçat dissenyat passarà per la zona del Lycée i Prat de la Creu, i s’endinsarà al centre urbà fins a arribar a Caldea. La zona del termolúdic s'ha concebut com un gran centre intermodal i com a punt de partida del mitjà de transport fins a la Massana i Encamp. Un allargament que ja és un projecte molt més a llarg termini i que abandona la intenció inicial de fer un a través d'un telefèric.
NACIONAL
Traçat del tramvia reservat al 2026
Dolors Moreno
El retorn cap al sud es farà per un traçat alternatiu que discorrerà per Clot d’Emprivat, continuarà per la zona de l’avinguda Riberaygua per empalmar a la carretera de l'Obac i resseguir després fins al Lycée per tornar per la mateixa ruta fins a Sant Julià.
Els comuns d’Andorra la Vella, Escaldes i Sant Julià tenen fins a finals de febrer per proposar ajustos al traçat i als aparcaments, abans que el pla sectorial comenci els tràmits d’aprovació al març, amb l’objectiu de tenir-lo vigent abans del final de la legislatura, el 2026. Segons Forné, aquest projecte representa un canvi de paradigma per a la mobilitat a Andorra i està alineat amb les polítiques de transport públic i sostenibilitat del Govern d'Andorra.