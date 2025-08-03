TRANSPORT PÚBLIC
Traçat del tramvia reservat al 2026
El Govern avança en el dibuix d’un trajecte que passarà pel centre de Sant Julià, Santa Coloma i Prat de la Creu, fins a Caldea, per tancar el pla sectorial amb els comuns
El Govern avança en la confecció sobre el paper de quin traçat ha de seguir el tramvia que uneixi la frontera hispanoandorrana amb Escaldes. S’hi està treballant, parlant amb els comuns, per assolir l’objectiu que el 2026 es pugui tancar amb les corporacions un pla sectorial que reservaria els espais perquè en el futur aquest transport públic electrificat es pugui executar. Ho explica el secretari d’Estat de Transports i Mobilitat, David Forné, que destaca la rellevància d’aquest pas previ. “Hem de consensuar durant aquest final d’any els traçats amb els comuns, on van cotxeres i edificis auxiliars. La idea és que el 2025 estigui acabada aquesta fase”, apunta. El 2026 “faríem aquest pla sectorial, que definiria ja per al futur per on passaria aquest tramvia”. Els plans urbanístics parroquials haurien de preveure, a partir d’aquest pas, tots aquells espais necessaris. El trajecte dels combois ja té un dibuix que Forné explica a grans trets: una zona de cotxeres a Sant Julià, pas pel centre del poble tenint en compte que s’haurà acabat el vial “i molts cotxes aniran pel desviament”, la Margineda, centre de Santa Coloma, zona del Lycée i Prat de la Creu, fins a arribar a Caldea. Ara es defineixen els recorreguts de tornada.
“Hem de consensuar durant aquest final d’any els traçats amb els comuns”
Hi haurà trams de convivència amb els cotxes, que es regularan amb “prioritat semafòrica”, a la Margineda “alguna zona de túnels” i ponts elevats a Santa Coloma. És l’esquema d’un “sistema més ràpid i més segregat”, la millor fórmula de transport alternatiu al vehicle privat i al bus que va dirimir l’estudi sobre la matèria. Si finalment tota aquesta fase preparatòria es tanca aquesta legislatura, el pròxim Govern podrà projectar una eventual execució.
El futur
Aquest tramvia intern es treballa en paral·lel amb l’aspiració de fer realitat l’anomenat Tramvalira, un projecte que aquesta setmana ha protagonitzat un impuls destacat amb l’anunci dels prop de 330.000 euros que ha rebut en el marc del programa europeu de cooperació transfronterera Poctefa perquè es desenvolupin estudis de viabilitat tècnica i econòmica. Forné remarca el compromís de la Generalitat en la iniciativa que, en canvi, sí que ha descartat un eventual allargament de la línia ferroviària de Puigcerdà per l’elevat cost. “Estan molt a favor d’aquesta opció, que econòmicament no té res a veure amb la quantitat de diners que s’hauria d’invertir en un tren i que solucionaria molt els problemes o la mobilitat d’Andorra i de l’Alt Urgell”, remarca el secretari d’Estat.
“Tothom hi guanyaria [amb el Tramvalira] i la Generalitat hi està molt a favor per això”
Forné destaca l’oportunitat que representa la combinació dels dos projectes, l’intern i l’extern, malgrat que deslliga una infraestructura de l’altra. “Si s’arribés a fer, que hi crec molt, seria una nova porta d’entrada a Andorra”, remarca. I ho amplia: “Seria un canvi de paradigma, en el sentit que molts vehicles ja no entrarien al nostre país.” Una alternativa per als treballadors fronterers que travessen diàriament el pas duaner del riu Runer perquè amb la connexió amb el transport intern podrien arribar fins a Escaldes, però també per als turistes, que podrien deixar el cotxe en aparcaments abans d’entrar al Principat i desplaçar-se en transport públic. En conseqüència, considera que “també seria un motor econòmic per a l’Alt Urgell”, que la capital i la comarca sumarien visitants, que “tothom hi guanyaria i la Generalitat hi està molt a favor precisament per això”. Però una cosa és el que pugui succeir amb aquesta infraestructura compartida i una altra el ritme del tramvia intern, perquè “el que podem controlar al cent per cent és el que passa al nostre territori i que durant aquest 2026 el pla sectorial de transport segregat estigui fet”.
Per a la tasca interna confia en l’aliança amb les administracions parroquials: “És un projecte en l’àmbit nacional al qual hem de posar les mateixes facilitats que nosaltres posem quan els comuns ens demanen sobre altres aspectes.” No s’està en la fase de pensar en el finançament, però, i serà un proper Govern qui haurà d’avaluar “la millor manera de tirar-lo endavant, si a través d’una concessió o amb deute”. Però recorda que “no són projectes de rendiment immediat”, que s’han de mirar al llarg termini.