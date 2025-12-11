Cooperació internacional
Govern destina 100.000 euros en ajuda humanitària
D'aquesta quantitat, 20.000 euros aniran adreçats a Gaza
El Govern ha aprovat la proposta del Ministeri d’Afers Exteriors d’atorgar contribucions voluntàries per un total de 100.000 euros a diversos organismes internacionals d’ajuda humanitària. Així ho ha informat a través d'un comunicat.
Una part d’aquest import, 10.000 euros, es destinarà al Comitè Internacional de la Creu Roja per donar suport a les seves actuacions a Haití, un país immers en una situació humanitària d’extrema fragilitat i greument afectat per l’huracà Melissa, que va colpejar el territori l’octubre del 2025 en un context d’infraestructures febles i violència generalitzada. A banda, el Govern aportarà 20.000 euros addicionals al conjunt de les activitats humanitàries del mateix organisme.
Igualment, s’ha aprovat una contribució de 20.000 euros al Fons Central per a Respostes a Emergències de les Nacions Unides (CERF), creat fa dues dècades per garantir una resposta més ràpida i eficaç davant catàstrofes naturals, climàtiques o humanes, i per alleugerir el patiment de les poblacions civils. Aquest fons també juga un paper rellevant en la lluita contra la pobresa i en l’impuls de l’Agenda 2030, ja que facilita assistència en períodes de transició i reconstrucció abans que una crisi humanitària es descontroli.
D’altra banda, el Govern ha acordat destinar 30.000 euros al Programa Alimentari Mundial, actor clau en la lluita contra la malnutrició i principal proveïdor d’aliments en zones de conflicte. La contribució permetrà donar continuïtat a dues línies d’actuació prioritàries: 15.000 euros per reforçar l’assistència nutricional als campaments de refugiats sahrauís d’Algèria i 15.000 euros més per donar suport a l’assistència alimentària en escoles de Mauritània que acullen infants refugiats procedents de Mali i d’altres regions en crisi.
Finalment, el Govern ha donat llum verda a una aportació de 20.000 euros a l’Agència de les Nacions Unides per als Refugiats de Palestina al Pròxim Orient (UNRWA) per sostenir la seva tasca humanitària als territoris afectats per la crisi de Gaza. Segons l’executiu, totes aquestes contribucions s’alineen amb els criteris i prioritats establerts en el Pla rector de la Cooperació andorrana.
NACIONAL
Hope Palestina demana que el Govern s’impliqui per evacuar Gaza
Àlex Ripoll