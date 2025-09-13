CRISI HUMANITÀRIA
Hope Palestina demana que el Govern s’impliqui per evacuar Gaza
La plataforma vol que el Govern aculli també els refugiats palestins que estan ajudant a través dels voluntatris
La plataforma Hope Palestina reclama que el Govern assumeixi un paper més actiu davant el genocidi contra el poble palestí i que iniciï accions diplomàtiques per afavorir l’evacuació de les famílies atrapades a la Franja de Gaza, així com per acollir-les en territori andorrà. Aquesta petició es va traslladar ahir en una primera reunió amb el cap de Govern, Xavier Espot, i la ministra d’Afers Exteriors, Imma Tor.
Fonts de la iniciativa van mostrar-se molt satisfetes amb la trobada i van destacar la receptivitat d’Espot envers la causa. La portaveu de la plataforma va celebrar que l’Executiu “s’ha mostrat disposat a col·laborar i donar suport a les famílies”, tot i que de la reunió no en van sorgir propostes concretes sobre com es podria materialitzar aquesta ajuda.
Espot, per la seva banda, va publicar a les xarxes socials que “hem traslladat el nostre suport a la tasca humanitària que duu a terme la recentment creada plataforma ciutadana Hope Palestina, que té com a objectiu oferir ajuda a les famílies de Gaza en situació de vulnerabilitat”.
Nascuda al Principat, Hope Palestina s’ha estès fins a convertir-se en una xarxa solidària global que aplega una seixantena de voluntaris d’Espanya, Mèxic, Bèlgica i Argentina. Actualment, l’entitat acompanya directament 25 famílies palestines amb les quals manté contacte mitjançant videotrucades per oferir suport i acompanyament. A més, impulsa una línia de donacions que arriben sense intermediaris a les persones de Gaza que més ho necessiten.
Solució dels dos estats
Andorra va donar suport a la Declaració de Nova York sobre la implementació de la solució de dos Estats, aprovada ahir en el marc de la Conferència sobre la Solució de Dos Estats celebrada a Nova York. El text traça un full de ruta per avançar cap a la pau entre Israel i Palestina i insta Hamàs a entregar les armes. La iniciativa va obtenir un ampli suport internacional, amb 142 vots a favor, 10 en contra -entre els quals hi havia els Estats Units, Israel i Argentina- i 12 abstencions.
La declaració, que compta amb el suport majoritari de la comunitat internacional, pretén reactivar els esforços diplomàtics i establir una via “irreversible” cap a una resolució justa del conflicte al Pròxim Orient. El Copríncep francès, Emmanuel Macron, va destacar la importància d’aquest compromís col·lectiu a través de les xarxes. “Dos pobles, dos Estats. Un altre futur és possible. Depèn de tots nosaltres fer-lo realitat”, va escriure.
La solució dels dos Estats proposa la creació de dos països independents per posar fi al conflicte entre israelians i palestins. D’una banda, es mantindria l’Estat d’Israel amb fronteres reconegudes i segures; de l’altra, es constituiria un Estat palestí a Cisjordània i la Franja de Gaza, amb Jerusalem Est com a possible capital.
40 morts més
La violència a Gaza no s’atura i ahir es van registrar almenys 40 morts més, la majoria a la Ciutat de Gaza, on l’exèrcit de Benjamin Netanyahu continua avançant amb l’objectiu de controlar tot el territori. Els atacs israelians d’ahir van deixar un balanç mínim de 40 víctimes, mentre que altres fonts eleven la xifra a 50, que se sumen als més de 40.000 des de l’atac del 8 d’octubre.
Molts residents es mantenen a la ciutat malgrat les ordres d’“evacuació” dictades per Israel, posant encara més pressió al territori, que es troba tancat per totes les fronteres, deixant als ciutadans sense possibilitat d’escapatòria.
Les tropes israelianes han intensificat l’ofensiva al nord del territori després que el govern de Netanyahu aprovés un pla per prendre el control de la Ciutat de Gaza, amb la possibilitat d’estendre l’operació a tota la Franja. L’ONU alerta que més d’un milió de persones podrien ser desplaçades, mentre que experts parles de crims de guerra.