Justícia
El Tribunal condemna a 9 anys l’acusat d’abusar sexualment de tres menors
La sentència té en compte el transtorn mental diagnosticat al jove
El Tribunal de Corts ha condemnat a 9 anys de presó al jove de 23 anys acusat de tres agressions sexuals a menors. El Tribunal de Corts ha tingut en compte el trastorn diagnosticat a l’acusat (autisme, TDAH i una capacitat intel·lectual limitada) i la sentència incorpora l’eximent incompleta de no comprendre la il·licitud dels fets. Al processat també se li aplica l’atenuant de ser menor de 21 anys en el moment dels fets.
La fiscalia sol·licitava 13 anys de presó per al jove, en presó provisional des de maig del 2024, i l’acusació particular elevava la pena a 24.
El Tribunal ha condemnat finalment a l’acusat a 3 anys per un delicte major d’agressió sexual per abús de confiança, 4 anys i mig per delicte major d’agressió sexual i 18 mesos de delicte menor d’agressió sexual acompanyat per un pagament de l’import de 33 mil euros en concepte de responsabilitat civil.
Les parts comptaran amb 15 dies per a presentar l'apel·lació de la sentència. La defensa demanava l'absolució total de l'acusat.
Joan Ramon Baiges