El magistrat del Tribunal Superior Yves Picod es jubila
La retirada es farà efectiva el 30 de juny del 2026
El magistrat del Tribunal Superior de Justícia, Yves Picod, es jubila. La retirada no es farà efectiva fins al 30 de juny de l'any vinent. Picod, renovat el novembre del 2023, és el magistrat amb més antiguitat en el càrrec. El magistrat té adscripció a la sala penal i una adscripció secundària a la sala civil del Tribunal Superior. A més, forma part, des de desembre de 2024, de la comissió d'ètica del Consell Superior de la Justícia, com a representant dels magistrats.
NACIONAL
El Consell Superior nomena els membres de la comissió d'ètica
Redacció
Picod és doctor en dret per la Universitat de Dijon i va ser professor de dret a la Universitat de Perpinyà, on també va ser cofundador del Centre de Dret Econòmic i del Desenvolupament. El magistreat ha publicat diversos manuals sobre el dret privat, especialment en matèries com el dret del consumidor, dret de les societats i dret de les obligacions.
Aprovació del Pla de Formació continua pel 2026
El Consell Superior de la Justícia, també ha aprofitat per aprovar avui el Pla de Formació 2026, que incorpora tres programes diferenciats per continuar professionalitzant magistrats, fiscals, secretaris judicials i el personal de l’Administració de Justícia.
El programa destinat a magistrats, batlles i fiscals inclou formació en ètica judicial, jurisprudència europea, tècniques d’interrogatori, llibertat d’expressió i cooperació jurídica internacional. També hi haurà sessions especialitzades en dret civil, penal i administratiu, un taller sobre l’expedient judicial electrònic i accions sobre internaments involuntaris, prevenció de la corrupció, direcció d’investigacions i protecció mediambiental.
Pel que fa als secretaris judicials, el Pla dona continuïtat a la formació iniciada el 2025, amb continguts en gestió del temps, gestió del canvi, ciberseguretat, protecció de dades, aplicació del Codi de Procediment Civil, tractament de peces de convicció i violència domèstica i de gènere, amb especial atenció al Codi Lila.
El tercer programa s’adreça al personal de l’Administració de Justícia i del CSJ, i inclou formació en codi ètic, assetjament, violència de gènere, estadística judicial, procediment penal, habilitats comunicatives i primers auxilis, així com formació continuada en ciberseguretat i expedient judicial electrònic.
El Pla també preveu formació personalitzada, cursos en línia i estades en institucions judicials, especialment a l’École Nationale de la Magistrature i al Consejo General del Poder Judicial, valorades amb dos crèdits. A més, es podran seguir cursos voluntaris d’institucions especialitzades i programes HELP del Consell d’Europa, així com formacions de l’ONU, la Unesco o l’Aiamp.
Segons el CSJ, el Pla 2026 consolida una oferta “més completa, adaptada a les necessitats de cada perfil professional i orientada a la millora del servei públic de la justícia”.