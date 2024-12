El Consell Superior nomena els membres de la comissió d'ètica

Publicat per Redacció Andorra la Vella Verificat per Creat: Actualitzat:

La comissió d'ètica del Consell Superior de la Justícia (CSJ) integrada per magistrats, batlles i fiscals quedarà formalment constituïda amb la publicació al BOPA demà dels sis integrants designats per l'organisme. Alexandra Cornella i Yves Picod en representació dels magistrats, David Moynat i Laura Rodrígues pels batlles, i Elisabet Puente i Marta Villaverde pels fiscals són els escollits per formar part de "l'òrgan consultiu sobre ètica però també d'assessorament confidencial per als batlles, magistrats i fiscals, per donar resposta a la recomanació del GRECO en relació amb l'avaluació de la prevenció de la corrupció dels parlamentaris, dels batlles i dels fiscals", exposa el CSJ.

L'organisme indica que aquesta nova comissió haurà d'emetre opinions "sobre casos i problemes concrets d'ètica que resultin d'interès general, així com qualsevol altra funció que una norma li encomani", i actuarà a petició del Consell Superior o de qualsevol membre de la carrera judicial o fiscal. La designació dels membres de la comissió d'ètica és de sis anys i s'exerceix el càrrec en funcions honorífiques i no remunerades.

El CSJ destaca que els informes que faci la comissió "no són vinculants i no poden pronunciar-se en casos que s'estiguin investigant, enjudiciant o tinguin un expedient disciplicari en curs, i sempre són confidencials". I remarca que amb aquests nomenaments es completa la posada en marxa del Codi ètic de conducta judicial que recull els valors i les regles de conducta judicials.