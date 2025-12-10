BOPA
Convocades 15 places de funcionari de duanes
La retribució anual bruta és de 26.972,66 euros
El Govern d'Andorra ha convocat 15 places de funcionari de duanes, adscrits al departament de Tributs i de Fronteres, amb una retribució anual bruta de 26.972,66 euros, distribuïda en 13 pagues. La cobertura de places es convoca perquè el concurs de mobilitat del 21 de novembre ha quedat desert, tal com indica el Butlletí Oficial del Principat d'Andorra (BOPA) aquest matí. Els interessats poden presentar la sol·licitud fins al 24 de desembre al Servei de Tràmits.
Els agents hauran de controlar les mercaderies que s'importin o exportin, així com el contingut de la documentació duanera que les acompanyi. També hauran de prestar suport al contribuent per al compliment de les obligacions en matèria duanera i detectar el passatge il·legal o fraudulent de les mercaderies sensibles o prohibides.
Els requisits per aspirar a la convocatòria són tenir la nacionalitat andorrana, ser titular d'un lloc de treball on la retribució sigui igual o inferior al nivell C2 del Cos especial de Duana o el permís de conduir categoria B2.
NACIONAL
Els docents són el cos que menys cobra amb 2.900 euros de mitjana
Redacció