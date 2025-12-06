ESTADÍSTICA
Els docents són el cos que menys cobra amb 2.900 euros de mitjana
Els professors perceben 500 euros per sota del promig, que se situa en 3.400
El cos públic que menys va cobrar durant l’any passat és el del sector de l’ensenyament, que l’any 2024 percebia 35.420,02 euros anuals, és a dir, 2.951 euros al mes si es divideix en 12 pagues. Aquesta xifra està per sota de la mitjana anual de la resta de funcionaris públics, que el 2024 era de 40.821,68 euros anuals, o 3.401,80 euros mensuals, un augment del 5,2% respecte al 2023. En canvi, els salaris dels professors van ser els únics que van disminuir respecte a l’any anterior, amb un descens mínim del 0,2%.
Els salaris del sector públic van sumar 117,08 milions d’euros, un 8,8% més que el total del 2023. Les dades del 2024, facilitades ahir pel departament d’Estadística, mostren que el cos diplomàtic és el que més cobra (59.392 euros), només superat per la categoria “altres”, amb una mitjana de 72.416 euros anuals. Aquest grup inclou el cap de govern, secretaris d’Estat, ambaixadors i batlles, entre altres alts càrrecs que fan pujar significativament la xifra.
4.359 salari mitjà del cos de policia
A continuació a la llista hi figuren els policies, amb 52.319 euros anuals, els bombers (51.922 euros) i els penitenciaris (50.626 euros), tots amb salaris superiors a 4.000 euros mensuals si es divideixen en 12 pagues. Els duaners també superen el salari mitjà dels funcionaris, amb 42.886 euros anuals (3.573 euros al mes). Els funcionaris de justícia (38.882,96 euros), banders (38.822,97 euros) i del cos general (37.342,45 euros) es troben, juntament amb els docents, al final de la llista, amb retribucions inferiors a la mitjana, però superiors als 3.000 euros.
4.949 sou mensual mitjà del cos diplomàtic
L’Administració General comptava amb 2.868 treballadors a finals del 2024, un increment del 3,4% respecte als 2.773 del 2013, és a dir, 95 empleats més, segons Estadística. El 75,3% del personal té entre 25 i 54 anys (2.160 persones), i aquest grup ha augmentat un 2,3% respecte a l’any anterior.
6.034 retribució mitjana dels alts càrrecs
El tram d’edat 55-64 anys (612 persones, el 21,3% del total) ha experimentat un increment del 7,4% respecte al 2023, cosa que reflecteix un lleuger envelliment de la plantilla. Mentrestant, el personal jove, d’entre 18 i 24 anys, també ha crescut i ha passat de 67 persones l’any 2023 a 74 durant el 2024.