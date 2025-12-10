GESTIÓ DE LA COVID A MADRID
Carlos Mur no es presenta a declarar per segon dia consecutiu
L'excap de salut mental, i Pablo Busca s'han tornat a absentar de la citació judicial, mentre que un tercer imputat sí que ho ha fet
Carlos Mur, exdirector de salut mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, no s'ha tornat a presentar a la citació judicial que tenia a Madrid com a investigat per la gestió de les residències geriàtriques durant la primera onada de la pandèmia. Mur tampoc es va presentar ahir, igual que l'exresponsable del SUMMA 112, Pablo Busca. Segons informen diversos mitjans espanyols, "es dona per fet que ambdós continuen en recerca i captura judicial, a l'espera que el jutge adopti noves mesures per garantir la seva compareixença". El metge Javier Martínez Peromingo, ha tornat a comparèixer, tot i que, segons els mitjans espanyols, només ha respost les preguntes del jutge i del fiscal.
Mur, que resideix a Andorra des de fa mesos, estava citat al jutjat d’instrucció número 23 de Madrid per declarar sobre els protocols sociosanitaris que haurien recomanat no derivar als hospitals els residents amb alta dependència. Aquesta pràctica, segons les acusacions, hauria contribuït a la mort de milers de persones grans en residències. En concret, se l’investiga per la seva etapa com a director general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid durant els mesos més crítics de la pandèmia.