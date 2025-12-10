GESTIÓ DE LA COVID A MADRID
Mur no va a declarar i les acusacions demanen una ordre de recerca i captura
L’excap de salut mental, que resideix a Andorra, no es va presentar ahir al jutjat
Carlos Mur, exdirector de salut mental de l’hospital Nostra Senyora de Meritxell, no es va presentar ahir a la citació judicial que tenia a Madrid com a investigat per la gestió de les residències geriàtriques durant la primera onada de la pandèmia. Davant l’absència, les acusacions van anunciar que sol·licitaran una ordre de recerca i captura, tant per a ell com per a Pablo Busca, també excàrrec del govern d’Isabel Díaz Ayuso, que tampoc va comparèixer.
Mur, que resideix a Andorra des de fa mesos, estava citat al jutjat d’instrucció número 23 de Madrid per declarar sobre els protocols sociosanitaris que haurien recomanat no derivar als hospitals els residents amb alta dependència. Aquesta pràctica, segons les acusacions, hauria contribuït a la mort de milers de persones grans en residències. En concret, se l’investiga per la seva etapa com a director general de coordinació sociosanitària de la Comunitat de Madrid durant els mesos més crítics de la pandèmia.
Havia de declarar pels protocols de derivació de la gent gran a la comunitat
El metge Javier Martínez Peromingo va declarar al jutjat que Carlos Mur li havia encomanat la redacció dels protocols, malgrat que ell s’hi va oposar. Aquesta versió reforça la posició de les famílies, que reclamen una investigació a fons per aclarir les responsabilitats d’unes decisions que consideren discriminatoris i èticament inacceptables. Les entitats impulsores de les causes creuen que cal depurar responsabilitats per garantir que fets similars no tornin a repetir-se.
La portaveu de Más Madrid, Manuela Bergerot, va qualificar Mur i Busca de “covards” i va lamentar que ara “no s’atreveixin a donar la cara”. L’associació Verdad y Justicia també va anunciar que demanarà mesures immediates contra els dos excàrrecs. Totes dues parts coincideixen que cal arribar “fins al final” perquè hi hagi “veritat, justícia i reparació”.
Nova etapa a Andorra
Mentrestant, Mur ha començat una nova etapa professional a Andorra. Des del mes d’agost visita com a psiquiatre a la clínica Omega Zeta, on atén en règim privat. Té una àmplia trajectòria com a especialista en psiquiatria, medicina psicosomàtica i psicoteràpia.
El cas judicial continua obert i les acusacions esperen que la justícia espanyola activi una ordre, després d’haver intentat citar Mur en diverses ocasions.