Seguretat vial
Campanya de Nadal contra la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues
La vigilància especial es farà de l'11 de desembre a l'1 de gener
La policia posarà en marxa demà una de les campanyes més rellevants del calendari per prevenir la conducció sota els efectes de l’alcohol i les drogues durant les festes nadalenques. Fins a l’1 de gener, es duran a terme controls específics arreu del país, tant en horari diürn com nocturn, per reduir el risc d’accidents en un dels períodes amb més mobilitat de l’any.
L’objectiu principal és dissuadir les conductes de risc i conscienciar la ciutadania dels perills que suposa conduir després d’haver consumit. La policia recorda que "anunciar els controls no busca sancionar, sinó prevenir". Així, la campanya posa el focus en la responsabilitat col·lectiva i en garantir un entorn segur tant per als conductors com per a la resta d’usuaris de la via pública.
El cos de seguretat apunta que, pel que fa a les sancions, la normativa estableix límits administratius i penals. Per als conductors no professionals, el límit penal se situa a partir de 0,87 grams d’alcohol per litre de sang (0,57 en el cas dels professionals). La policia recorda que superar aquestes taxes pot comportar detencions, multes de fins a 6.000 euros, penes de presó i la retirada del permís de conduir durant diversos anys. "També es preveuen sancions per als qui condueixin sota els efectes de substàncies estupefaents", apunta el cos.
En el cas dels conductors de bicicletes, patinets elèctrics o altres vehicles de mobilitat personal, les normes són igualment aplicables. "Si superen els límits establerts, també poden ser sancionats o arrestats, fet que posa en relleu la importància de respectar el Codi de la circulació en qualsevol mitjà de transport", explica la policia en un comunicat.
El cos de seguretat fa una crida a la responsabilitat i insta la ciutadania a "evitar el consum d’alcohol i drogues si s’ha de conduir. L’objectiu és prevenir situacions que puguin derivar en danys greus o irreparables".
NACIONAL
La policia realitza 1.248 controls d’alcoholèmia i deté 19 conductors
Redacció