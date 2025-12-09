Estadística

El valor de les importacions augmenta un 7,9% al novembre

Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.969,64 milions d’euros

Un camió amb importacions a l’interior.

Redacció
Andorra la Vella

Les importacions de béns durant el mes de novembre van sumar 184,09 milions d’euros, amb un augment del 7,9% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'transport', amb un 21%; 'farmàcia-perfumeria', amb un 20,1% i 'joieria', amb un 20,8%.

Les exportacions de béns van sumar 20,80 milions d'euros, amb un augment del 18,7% respecte al novembre de 2024.

En l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.969,64 milions d'euros, xifra que representa un augment del 7,7%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 8,9% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 193,82 milions d'euros, xifra que suposa un descens de l'1,4%.

