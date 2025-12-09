Estadística
El valor de les importacions augmenta un 7,9% al novembre
Els darrers 12 mesos les adquisicions han tingut un valor de 1.969,64 milions d’euros
Les importacions de béns durant el mes de novembre van sumar 184,09 milions d’euros, amb un augment del 7,9% respecte al mateix període de l'any anterior, segons les dades publicades pel departament d'Estadística. Destaquen amb una variació percentual i absoluta positiva els grups 'transport', amb un 21%; 'farmàcia-perfumeria', amb un 20,1% i 'joieria', amb un 20,8%.
Les exportacions de béns van sumar 20,80 milions d'euros, amb un augment del 18,7% respecte al novembre de 2024.
En l'acumulat dels darrers 12 mesos, les importacions van tenir un valor de 1.969,64 milions d'euros, xifra que representa un augment del 7,7%, respecte a l'acumulat del període anterior. Sense el capítol 'energia', les adquisicions en valor representen un 8,9% més que al mateix període. Les exportacions van tenir un valor de 193,82 milions d'euros, xifra que suposa un descens de l'1,4%.