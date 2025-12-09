Tribunals
Les acusacions demanaran recerca i captura per a Carlos Mur per no declarar a Madrid
L'excap de salut mental estava citat per la gestió de les residències durant la pandèmia
L'excap de salut mental de l'hospital Nostra Senyora de Meritxell Carlos Mur no s'ha presentat avui a la cita judicial que tenia a Madrid, segons informen mitjans espanyols. Mur resideix a Andorra des de fa anys i havia de declarar als jutjats en el cas de la gestió de la pandèmia a les residències geriàtriques de Madrid, per les decisions adoptades quan era director de coordinació sociosanitària del govern presidit per Isabel Ayuso.
La incompareixença de Carlos Mur ha causat indignació entre les acusacions que representen les víctimes i l'advocada Alejandra Jacinto ha anunciat que demanaran que s'activi una ordre de recerca i captura per a Mur i per a Pablo Busca, un altre exaltcàrrec que tampoc ha comparegut. La lletrada ha qualificat com a "vergonya i presa de pel" que Mur i Busca "segueixen eludint l'acció de la justícia" i ha recalcat que les famílies "volen que hi hagi una investigació per saber perquè es va discriminar víctimes" en l'atenció hospitalària durant la pandèmia de la covid 19. Jacinto ha explicat que des del jutjat se'ls ha informat que Carlos Mur "no ha pogut ser citat perquè no el troben i que ho han intentat de totes les maneres fins a tres o quatre vegades" i ha afegit que "el cert és que aquest senyor [en referència a Carlos Mur] sembla estar desaparegut o està evitant l'acció de la justícia", publiquen els mitjans veïns.
Carlos Mur, citat a declarar per la gestió de la pandèmia
La reclamació judicial dels familiars de molts padrins traspassats durant la pandèmia és per determinar qui són les persones responsables dels protocols que haurien recomanat que els ingressats a residències geriàtriques amb elevats graus de dependència no havien de ser derivats als hospitals per rebre atenció sanitària. La crisi de les residències a Madrid es va produir en els mesos de màxima incidència del virus.
El diario El País publica que el metge que havia de redactar els protocols de triatge als centres de gent gran de Madrid, Javier Martínez Peromingo, ha manifestat al jutjat que va manifestar l'oposició a aquests protocols que li hauria demanat elaborar Carlos Mur.
