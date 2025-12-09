Paraesquí
Roger Puig, 5è a la FIS austríaca
Una de les dues proves que estaven progaramades s'ha hagut de cancel·lar per la baixa visibilitat
El paraesquiador andorrà Roger Puig ha signat aquest dimecres una excel·lent actuació aconseguint la cinquena posició a la cursa FIS, , disputada a Steinach am Brenner, a Àustria, en una jornada marcada per l’alta participació internacional i per la cancel·lació d’una de les dues proves previstes a causa de la baixa visibilitat a la pista.
La competició ha reunit 124 esquiadors procedents de 29 països, convertint-se en una de les cites FIS amb més volum d’aquesta temporada. El suís Theo Gmuer s’ha endut la victòria, seguit de l’austríac Thomas Grochar i del suec Aaron Lindström, que han completat el podi.
Malgrat l’estat progressivament deteriorat de la pista per l’elevada quantitat de baixades, Roger Puig ha sabut mantenir un ritme sòlid i constant, fet que li ha permès situar-se entre els millors i confirmar les bones sensacions amb què ha iniciat la temporada.
Aquesta prova FIS serveix de preludi a les Copes del Món de paraesquí alpí, que també tindran lloc a Steinach fins divendres. Puig afrontarà aquestes cites amb confiança reforçada després del bon resultat obtingut avui.