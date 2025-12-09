Paraesquí

Roger Puig, 5è a la FIS austríaca

Una de les dues proves que estaven progaramades s'ha hagut de cancel·lar per la baixa visibilitat

Roger Puig, a l'eslàlom del Nacional de França.

Roger Puig, a l'eslàlom del Nacional de França.

Andorra la Vella

El paraesquiador andorrà Roger Puig ha signat aquest dimecres una excel·lent actuació aconseguint la cinquena posició a la cursa FIS, , disputada a Steinach am Brenner, a Àustria, en una jornada marcada per l’alta participació internacional i per la cancel·lació d’una de les dues proves previstes a causa de la baixa visibilitat a la pista.

La competició ha reunit 124 esquiadors procedents de 29 països, convertint-se en una de les cites FIS amb més volum d’aquesta temporada. El suís Theo Gmuer s’ha endut la victòria, seguit de l’austríac Thomas Grochar i del suec Aaron Lindström, que han completat el podi.

Malgrat l’estat progressivament deteriorat de la pista per l’elevada quantitat de baixades, Roger Puig ha sabut mantenir un ritme sòlid i constant, fet que li ha permès situar-se entre els millors i confirmar les bones sensacions amb què ha iniciat la temporada.

Aquesta prova FIS serveix de preludi a les Copes del Món de paraesquí alpí, que també tindran lloc a Steinach fins divendres. Puig afrontarà aquestes cites amb confiança reforçada després del bon resultat obtingut avui.

