Medi ambient

FEDA compensa totes les emissions directes del 2024 amb diversos projectes climàtics

L'empresa elèctrica ha aconseguit compensar més de 7.500 tones de CO2

Edifici de FEDA a Encamp.

Edifici de FEDA a Encamp.Xavier Pujol / FEDA

Publicat per
Redacció
Andorra la Vella

Creat:

Actualitzat:

FEDA ha compensat íntegrament les seves emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents al 2024, una quantitat que ascendeix a 7.586 tones de CO₂ equivalent. Es tracta del segon any consecutiu en què la companyia neutralitza el seu impacte climàtic, reafirmant així el compromís amb la sostenibilitat i la transició energètica del país.

La major part de les emissions s’han compensat a través del projecte internacional Cuines eficients a Nigèria, una iniciativa que redueix dràsticament el consum de carbó vegetal mitjançant la distribució d’estufes eficients. Aquestes estufes permeten disminuir fins a un 50% el combustible necessari, gràcies a un revestiment ceràmic que millora la combustió i reté millor la calor.

Segons explica FEDA, l’impacte d’aquest projecte va molt més enllà de l’àmbit ambiental. Reduir l’ús de carbó vegetal també combat la desforestació i limita l’emissió de fums tòxics, que causen greus malalties respiratòries. A Nigèria, aquestes patologies provoquen més de 64.000 morts anuals. Les estufes eficients permeten, a més, alliberar temps per a dones i infants que ja no han de recollir tant combustible, afavorint l’escolarització i altres activitats productives. Per tot plegat, el projecte contribueix directament a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com la salut, la igualtat de gènere, l’energia neta i l’acció climàtica.

“Compensar les emissions no és només una qüestió ambiental, sinó també social. Cada tona compensada és una oportunitat per transformar vides i contribuir a un sistema energètic més net i equitatiu”, ha destacat Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clients de FEDA.

A més del projecte internacional, la companyia elèctrica ha compensat 100 tones addicionals de CO₂ a través del Mercat Nacional de Compensació d’Emissions d’Andorra, contribuint a iniciatives locals com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de la Zona Borda Germa, la microcentral hidroelèctrica de Grau Roig i el parc fotovoltaic de la Tosa.

tracking