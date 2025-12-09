Medi ambient
FEDA compensa totes les emissions directes del 2024 amb diversos projectes climàtics
L'empresa elèctrica ha aconseguit compensar més de 7.500 tones de CO2
FEDA ha compensat íntegrament les seves emissions directes de gasos amb efecte d’hivernacle (GEH) corresponents al 2024, una quantitat que ascendeix a 7.586 tones de CO₂ equivalent. Es tracta del segon any consecutiu en què la companyia neutralitza el seu impacte climàtic, reafirmant així el compromís amb la sostenibilitat i la transició energètica del país.
La major part de les emissions s’han compensat a través del projecte internacional Cuines eficients a Nigèria, una iniciativa que redueix dràsticament el consum de carbó vegetal mitjançant la distribució d’estufes eficients. Aquestes estufes permeten disminuir fins a un 50% el combustible necessari, gràcies a un revestiment ceràmic que millora la combustió i reté millor la calor.
Segons explica FEDA, l’impacte d’aquest projecte va molt més enllà de l’àmbit ambiental. Reduir l’ús de carbó vegetal també combat la desforestació i limita l’emissió de fums tòxics, que causen greus malalties respiratòries. A Nigèria, aquestes patologies provoquen més de 64.000 morts anuals. Les estufes eficients permeten, a més, alliberar temps per a dones i infants que ja no han de recollir tant combustible, afavorint l’escolarització i altres activitats productives. Per tot plegat, el projecte contribueix directament a diversos Objectius de Desenvolupament Sostenible (ODS) com la salut, la igualtat de gènere, l’energia neta i l’acció climàtica.
“Compensar les emissions no és només una qüestió ambiental, sinó també social. Cada tona compensada és una oportunitat per transformar vides i contribuir a un sistema energètic més net i equitatiu”, ha destacat Nerea Moreno, directora de Sostenibilitat, Comunicació i Clients de FEDA.
A més del projecte internacional, la companyia elèctrica ha compensat 100 tones addicionals de CO₂ a través del Mercat Nacional de Compensació d’Emissions d’Andorra, contribuint a iniciatives locals com la instal·lació de plaques fotovoltaiques a les cobertes de la Zona Borda Germa, la microcentral hidroelèctrica de Grau Roig i el parc fotovoltaic de la Tosa.
